Мін’юст подав кандидатуру актора Завальського на посаду мовного омбудсмена – джерела

Міністерство юстиції за пропозицією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля подало на посаду мовного омбудсмена кандидатуру актора Олександра Завальського. Він також є доцентом Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Про це повідомляє джерело УП в Мін’юсті.

За його інформацією, призначити Завальського на посаду запропонував саме Денис Шмигаль. А подання, згідно із процедурою, зробив Мін’юст.

За словами співрозмовника УП, міністерка юстиції та віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина із Завальським особисто не знайома.

Олександр Завальський – український актор театру, кіно та дубляжу, режисер і доцент кафедри сценічної мови КНУКіТ імені Івана Карпенка-Карого. У 2018 році він отримав звання заслуженого артиста України.

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Нещодавно під час круглого столу на тему "Креативні і дієві методи стимулювання вживання та розвитку української мови" Завальський заявив, що державна мовна політика повинна бути послідовною та охоплювати всі вікові та соціальні групи населення.

"Це не має бути примус. Людей потрібно зацікавлювати, створювати умови, підтримку, щоб вони самі хотіли говорити українською", – стверджує актор.

Однією з ключових пропозицій Завальського є створення державного онлайн-сервісу з умовною назвою "Правильна мова". Він має поєднувати словник, підручник і мовний редактор, доступний кожному громадянину.

Нагадаємо, наприкінці квітня низка громадських організацій заявили про спроби Офісу президента послабити інституцію мовного омбудсмена. Причиною обурення стало те, що на посаду запропонували кандидатів без досвіду захисту української мови чи правозахисної діяльності.

Згодом оприлюднили імена кандидатів на посаду. Ними виявилися філологині Олена Івановська та Ірина Коваль-Фучило, а також посадовець Кабміну Павло Полянський.

Теперішній Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, який працює на посаді з 2020 року, погодився, що жоден із претендентів не відповідає вимогам. Він заявив, що готовий продовжувати роботу, попри те, що його кандидатуру не висували.

Українські діячі науки, культури та спорту назвали конкурс на посаду мовного омбудсмена "спробою дестабілізувати роботу" цієї інституції. Вони закликали повторно призначити на посаду Тараса Кременя. До звернення, зокрема, долучилися:

письменники Оксана Забужко, Сергій Жадан та Юрій Андрухович;

голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров;

актори Ада Роговцева, Наталя Сумська, Ірма Вітовська та Анатолій Хостікоєв.