Забив битою до смерті: у Львові оголосили підозру чоловікові за жорстоке поводження з собакою

У Львові чоловік забив до смерті собаку своєї співмешканки

У Львові правоохоронці повідомили про підозру 53-річному чоловікові, який забив до смерті собаку своєї співмешканки.

Про це повідомляють Львівська обласна прокуратура та поліція Львівщини.

Як встановили правоохоронці, інцидент трапився на початку березня. Тоді 53-річний львів’янин наніс Рижику (так звали собаку – ред.) не менше чотирьох ударів по голові саморобною дерев’яною битою. Тварина померла.

"Потім чоловік поклав тіло тварини у пакет і поставив його на балконі загального користування. Пакет помітив сусід і викликав правоохоронців.

За участю експертів поліцейські провели огляд та зафіксували всі ушкодження, які фігурант наніс собаці", – розповіли у прокуратурі.

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Чоловікові повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (частина 3 статті 299 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрали найсуворіший запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

Раніше ми розповідали, що у Києві засудили 31-річного чоловіка, який жорстоко вбив безпритульного собаку.