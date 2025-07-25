На Рівненщині 14-річного хлопця, який виліз на вагон, вдарило струмом: напруга була 27 тисяч вольтів

На Рівненщині 14-річного хлопця вдарило струмом на вагоні

На Рівненщині 14-річного хлопця вдарило струмом, коли він намагався зробити фото на вантажному вагоні. Підліток перебуває у реанімації у важкому стані.

Про це повідомили у поліції Рівненщини.

Інцидент стався ввечері 24 липня у селі Городок Рівненського району.

Троє однокласників вирішили покататися на велосипедах. Коли вони проїжджали повз потяг, один із хлопців – 14-річний рівнянин – захотів зробити фото на даху.

Попри застереження друзів, підліток передав телефон другу і виліз на вантажний вагон. Як тільки він підняв руки, його вдарило струмом напругою 27 тисяч вольтів.

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На звук розряду миттєво зреагували працівники залізниці, які викликали швидку допомогу.

Постраждалий зміг самостійно спуститися на землю. До приїзду медиків він залишався у свідомості.

Наразі хлопець перебуває у реанімації. Його стан тяжкий, але стабільний.

Нагадаємо, на Вінниччині 13-річного підлітка уразило струмом на вагоні поїзда. Він отримав опіки 90% тіла.