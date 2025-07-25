На Рівненщині 14-річного хлопця, який виліз на вагон, вдарило струмом: напруга була 27 тисяч вольтів
На Рівненщині 14-річного хлопця вдарило струмом, коли він намагався зробити фото на вантажному вагоні. Підліток перебуває у реанімації у важкому стані.
Про це повідомили у поліції Рівненщини.
Інцидент стався ввечері 24 липня у селі Городок Рівненського району.
Троє однокласників вирішили покататися на велосипедах. Коли вони проїжджали повз потяг, один із хлопців – 14-річний рівнянин – захотів зробити фото на даху.
Попри застереження друзів, підліток передав телефон другу і виліз на вантажний вагон. Як тільки він підняв руки, його вдарило струмом напругою 27 тисяч вольтів.
На звук розряду миттєво зреагували працівники залізниці, які викликали швидку допомогу.
Постраждалий зміг самостійно спуститися на землю. До приїзду медиків він залишався у свідомості.
Наразі хлопець перебуває у реанімації. Його стан тяжкий, але стабільний.
Нагадаємо, на Вінниччині 13-річного підлітка уразило струмом на вагоні поїзда. Він отримав опіки 90% тіла.