На Рівненщині загинув 5-річний хлопчик: він випав з вікна багатоповерхівки

На Рівненщині 5-річний хлопчик випав з вікна

У Здолбунові, що на Рівненщині, 5-річний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху. Внаслідок падіння дитина загинула.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

За даними поліцейських, трагедія трапилася ввечері 26 березня. Дитина перебувала вдома разом зі своєю 29-річною мамою.

Близько 18:15 жінка вийшла до іншої кімнати, а син виліз на диван, самотужки відкрив вікно та сперся на москітну сітку.

"Конструкція не витримала: дитина впала з вікна спочатку на накриття під’їзду, а потім – на ґрунт.

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Сусіди викликали швидку, однак медики лише констатували смерть малолітнього", – розповіли правоохоронці.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).

Поліція вкотре попереджає, що москітні сітки – це загроза для дітей. Вони створюють оманливе відчуття безпеки, але насправді не захищають від падіння.

"За можливості встановлюйте спеціальні дитячі замки на вікна. Постійно наголошуйте малечі, що перебувати біля вікна вкрай небезпечно", – кажуть у поліції Рівненщини.

Нагадаємо, торік у липні у Луцьку двоє дітей віком 3 і 5 років випали з вікна будинку. Їх госпіталізували до лікарні.