На Рівненщині двоє підлітків травмувалися внаслідок вибухів петарди і батарейки

На Рівненщині внаслідок вибухів небезпечних предметів постраждали двоє хлопців. В одного з них відірвало частину пальців через вибух літієвої батарейки, а в іншого – переломи пальців через підрив петарди.

Інциденти трапилися в один день – 22 квітня, повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

Перший випадок стався надвечір у Рівному. 14-річний хлопець, який гуляв вулицею Гайдамацькою, знайшов літієву батарейку.

"Хлопець приніс її додому і почав ножем розбирати. У цей час вона вибухнула.

Медики госпіталізували неповнолітнього з травматичною ампутацією трьох фаланг пальців руки", – повідомляють правоохоронці.

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Інший випадок стався у селі Городок, що неподалік Рівного. Ввечері 13-річний місцевий житель знайшов на вулиці петарду. Хлопець смикнув за шнурок і вона вибухнула.

У лікарні в нього діагностували переломи двох фаланг пальців руки та після надання допомоги відпустили.

"Правоохоронці вкотре закликають громадян: у разі виявлення підозрілого предмета не торкатися та не наближатися до нього, негайно повідомити на спецлінію 102 та забезпечити недопущення сторонніх осіб до місця події", – закликають у поліції.

Наразі за обома фактами поліцейські проводять перевірку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про подібний нещасний випадок на Сумщині, де 13-річний хлопець підірвався на міні.