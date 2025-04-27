На Рівненщині хлопець вкрав квіти зі стели загиблих героїв, аби перепросити у дівчини після сварки

На Рівненщині хлопець вкрав квіти з меморіальної стели, щоб подарувати їх дівчині

На Рівненщині хлопець вкрав квіти зі стели на честь загиблих захисників України, щоб подарувати їх своїй дівчині та перепросити у неї після сварки.

На порушника склали адмінпротокол. Про це повідомили у поліції Рівненської області та Мізоцькій селищній раді.

23 квітня до поліції звернулася 54-річна мешканка села Мізоч. Вона повідомила, що невідомий вкрав штучні та живі квіти зі стели на честь полеглих захисників України.

Завдяки камерам відеоспостереження поліціянти швидко встановили зловмисника. Ним виявився 19-річний мешканець Здовбицької громади.

Молодик розповів, що вкрав квіти, аби загладити провину перед своєю дівчиною, з якою посварився напередодні.

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Квіти, викрадений зі стели на честь загиблих захисників Мізоцька селищна рада/Facebook

У поліції зазначають, що раніше хлопець неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень.

За викрадення квітів на нього склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 51 КУпАП – дрібне викрадення чужого майна.

Санкція статті передбачає різні варіанти покарання:

накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-5100 гривень);

громадські роботи на строк від 30 до 40 годин;

виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку;

адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

У селищній раді зазначили, що хлопець щиро розкаявся та попросив вибачення за скоєне.

Матеріали справи скерували до суду.

Нагадаємо, на Харківщині троє хлопців "розважалися" у Дробицькому Яру – місці масового розстрілу євреїв під час Другої світової війни. Двоє з них показували нацистський жест, а третій їх фотографував. Поліція відкрила кримінальне провадження.