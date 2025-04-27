На Рівненщині хлопець вкрав квіти зі стели загиблих героїв, аби перепросити у дівчини після сварки
На Рівненщині хлопець вкрав квіти зі стели на честь загиблих захисників України, щоб подарувати їх своїй дівчині та перепросити у неї після сварки.
На порушника склали адмінпротокол. Про це повідомили у поліції Рівненської області та Мізоцькій селищній раді.
23 квітня до поліції звернулася 54-річна мешканка села Мізоч. Вона повідомила, що невідомий вкрав штучні та живі квіти зі стели на честь полеглих захисників України.
Завдяки камерам відеоспостереження поліціянти швидко встановили зловмисника. Ним виявився 19-річний мешканець Здовбицької громади.
Молодик розповів, що вкрав квіти, аби загладити провину перед своєю дівчиною, з якою посварився напередодні.
У поліції зазначають, що раніше хлопець неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень.
За викрадення квітів на нього склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 51 КУпАП – дрібне викрадення чужого майна.
Санкція статті передбачає різні варіанти покарання:
- накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-5100 гривень);
- громадські роботи на строк від 30 до 40 годин;
- виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку;
- адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.
У селищній раді зазначили, що хлопець щиро розкаявся та попросив вибачення за скоєне.
Матеріали справи скерували до суду.
Нагадаємо, на Харківщині троє хлопців "розважалися" у Дробицькому Яру – місці масового розстрілу євреїв під час Другої світової війни. Двоє з них показували нацистський жест, а третій їх фотографував. Поліція відкрила кримінальне провадження.