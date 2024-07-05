У Києві 16-річна харків'янка зняла танці під російський трек на тлі меморіалу Небесної сотні

16-річна дівчина з Харкова опублікувала в TikTok відео, на якому танцює під російський трек на тлі меморіалу Небесної Сотні, що розташований у Києві на Майдані Незалежності.

Правоохоронці знайшли дівчину та притягли до адміністративної відповідальності, повідомляє поліція Києва.

Неповнолітня харків’янка поділилася відео з танцями на своїй сторінці в TikTok, однак отримала негативну реакцію користувачів. На коментарі з зауваженнями вона відповідала зверхньо, та все ж згодом видалила ролик.

Поліціянти розшукали дівчину. Виявилося, що вона приїхала до столиці разом із мамою на декілька днів.

Як зазначають правоохоронці, дівчину притягли до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративне правопорушення).

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Також працівники поліції провели з матір’ю харків’янки профілактичну бесіду, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому.

"Поліція Києва закликає батьків уважніше ставитися до дозвілля своїх дітей та попереджувати їх про передбачену законом відповідальність за вчинення правопорушень", – додали там.

Нагадаємо, наприкінці червня в Києві правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, який розвішав близько 20 радянських вимпелів та прапорців на паркані біля однієї з гімназій столиці.