На Рівненщині врятували літню жінку, яка під час збору журавлини на добу застрягла у болоті

На Рівненщині врятували літню жінку, яка застрягла у болоті під час збору журавлини

На Рівненщині врятували 78-річну жінку, яка застрягла в болоті під час збору журавлини. Вона пробула там майже добу.

Допомагали пенсіонерці поліцейські, медики та селяни, повідомляють правоохоронці.

"У багнюці поблизу селища Клесів люди побачили невідому літню жінку, яка була знесилена та без свідомості. Вони відразу повідомили працівникам селищної ради, а ті звернулися до поліцейського офіцера громади", – йдеться у повідомленні.

До заболоченого місця, де відшукали жінку, не можна було дістатися автівкою, тому правоохоронець знайшов квадроцикл і викликав швидку допомогу.

Близько 600 метрів шляху довелося долати пішки: разом із медиками поліцейський ніс жінку на ношах до транспорту.

"Пенсіонерку госпіталізували, наразі загрози її життю немає", – зазначають у поліції.

За повідомленням поліції, 78-річна жителька Костополя пішла у ліс збирати журавлину, проте родичам про це не повідомила. Жінка проживає сама, тож рідні не відразу дізналися, що вона не повернулася додому.

"Повідомляйте рідних чи сусідів, куди саме вирушаєте та коли плануєте повернутися, а в разі втрати орієнтиру – залишайтесь на місці й одразу телефонуйте 102 або 101", – наголошують правоохоронці.

