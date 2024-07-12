ООН прогнозує скорочення населення світу вже у цьому столітті

Організація обʼєднаних націй заявила, що населення світу може досягнути піка в XXI столітті, а потім почати знижуватися.

Нині у світі живе 8,2 млрд людей. За прогнозами ООН, у 2080-х роках чисельність населення зросте до 10,3 млрд, проте до кінця XXI століття впаде до 10,2 млрд осіб.

Відповідні висновки ООН представили у звіті "Перспективи народонаселення світу" (World Population Prospects) 2024 року.

"Демографічний ландшафт значно змінився. У деяких країнах рівень народжуваності зараз навіть нижчий, ніж передбачалося раніше, і ми також спостерігаємо дещо швидший спад у деяких регіонах з високою народжуваністю", – сказав заступник Генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань Лі Цзюньхуа.

У минулому звіті за 2022 рік аналітики припускали, що чисельність населення світу досягне піка в 10,4 млрд до 2080-х років і залишатиметься на цьому рівні до 2100 року. Попередні видання звіту прогнозували безперервне зростання кількості населення до 22-го століття.

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Тепер в ООН заявили, що до 2100 року на Землі буде на 200 мільйонів менше людей, ніж очікувалося раніше. В організації вважають, що населення світу продовжуватиме зростати ще 50 або 60 років, приблизно до 10,3 мільярда людей в середині 2080-х років, а потім почне поступово знижуватися.

Які ще прогнози робить ООН?

Аналітики передбачають старіння населення. За прогнозами ООН, до 2080 року кількість людей у віці 65+ років перевищить кількість дітей до 18 років.

Також до середини 2030-х років кількість людей у віці 80+ років може перевищити кількість немовлят (віком до 1 року) і досягне 265 мільйонів, а до кінця 2070-х років – 2,2 мільярда.

Кожна четверта людина світу живе у країні, населення якої вже досягло піка своєї чисельності.

У 63 країнах і регіонах, де у 2024 році проживає 28% населення світу, чисельність населення сягнула піка до 2024 року. У 48 країнах і регіонах, де цьогоріч проживає 10% населення світу, пік чисельності населення може припасти на період між 2025 і 2054 роками.

У решті 126 країнах і регіонах, ймовірно, чисельність населення продовжить зростати до 2054 року та потенційно досягне піка наприкінці століття або після 2100 року.

Також в ООН вважають, що у деяких країнах з низькими показниками народжуваності міграція зможе покращити демографічну ситуацію, але це стосується не всіх.

"У 50 країнах і регіонах імміграція, за прогнозами, пом'якшить скорочення чисельності населення. Однак у 14 країнах і регіонах, де вже спостерігається наднизький рівень народжуваності, еміграція, ймовірно, сприятиме зменшенню чисельності населення до 2054 року", – звітує організація.

За даними попереднього звіту ООН, станом на 14 липня 2022 року чисельність населення Землі досягла 8 млрд осіб (4,041 млрд чоловіків і 3,969 млрд жінок).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні від початку повномасштабної війни народжуваність скоротилася на 28%.

Довідково: "Перспективи народонаселення світу в 2024 році" – це двадцять восьме видання офіційних демографічних оцінок і прогнозів ООН. У ньому представлені оцінки чисельності населення з 1950-х років до сьогодення для 237 країн і регіонів.