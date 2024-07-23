Нагадує дементорів з "Гаррі Поттера": астрономи показали, як на Сонці "бушує" плазма

21 липня на поверхні Сонця вибухнули два кільця темної плазми, які зафіксував космічний апарат NASA.

Обсерваторія сонячної динаміки NASA (SDO) описала це явище, пише Space.

Темні кільця плазми нагадували дементорів з "Гаррі Поттера", що ніби ширяють над Сонцем. Проте насправді це не міфічні істоти, а початкова стадія коронального викиду маси (CME), який може спричинити сонячні бурі, що впливають на Землю.

На прискореному відео видно, як з сонячної плями AR3757 вирвалися два тонких чорних шлейфи плазми разом із сонячним спалахом класу M1. Ці активні області на Сонці в будь-який момент можуть викидати електромагнітну енергію.

ВІДЕО ДНЯ

Віддаляючись від Сонця, шлейфи збирають все більше плазми, яка зрештою формує корональний викид маси.

Через значно нижчу густину і температуру порівняно з розпеченою поверхнею Сонця плазма на зображеннях NASA здається темною.

Коли формується корональний викид, вчені використовують зображення з коронографа SOHO, щоб визначити його гало (характерну ознаку) та з'ясувати, чи поширюється він у напрямку Землі та чи може вплинути на нашу планету.

Згідно з поточним прогнозом Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), цей корональний викид маси очікується на Землі вдень 24 липня і може підвищити геомагнітну активність.

Це явище може призвести до виникнення сонячних бур, які впливають на роботу супутників, систем зв'язку та навігації на Землі. Тому вчені уважно стежать за цими подіями, щоб завчасно попередити про можливі наслідки.

Раніше ми розповідали, що дослідники знайшли спосіб передбачити сонячну бурю ще до її початку. Це може допомогти запобігти пошкодженню техніки та визначити майбутні небезпеки.