Сонце вже починає свій наступний цикл, хоч поки перебуває на піку поточного

Для кожного сонячного циклу існує смуга швидшого обертання, яка рухається вниз до екватора.

Вчені виявили перші ознаки наступного 11-річного циклу Сонця, яке наразі перебуває на піку своєї активності. Він має настати аж у 2030 році.

Ознаки помітили дослідники з Бірмінгемського університету. Вони представили свої висновки на Національній астрономічній зустрічі Королівського астрономічного товариства в Галлі, пише Phys.org.

Сонячний цикл – це період, за який магнітне поле Сонця змінюється, а його полюси міняються місцями. Поточний сонячний цикл є 25-м за час спостережень за активністю плям на Сонці (із 1755 року). Він розпочався у 2019 році і зараз перебуває на своєму піку. Очікується, що він закінчиться через шість років – у 2030-му.

Коли Сонце перебуває на піку, сонячні плями, спалахи та корональні викиди маси на його поверхні стають надзвичайно активними. Це призводить до сплеску електромагнітної енергії, що мчить до Землі, і спричиняє часті полярні сяйва, які є видимими навіть на малих висотах.

Астрономи використовують внутрішні звукові хвилі Сонця, щоб виміряти швидкість його обертання. При цьому видимим стає візерунок смуг – сонячні торсійні коливання, які рухаються до екватора Сонця та його полюсів.

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Пояси швидшого обертання переважно з’являються до офіційного початку наступного сонячного циклу.

Доктор Рейчел Хау з Університету Бірмінгема та її співробітники при аналізі смуг обертання виявили ознаку того, що наступний сонячний цикл починає проявлятися.

"Ймовірно, ми бачимо перші сліди 26-го циклу, який офіційно розпочнеться лише приблизно у 2030 році.

Отримавши більше даних, я сподіваюся, ми зможемо краще зрозуміти роль, яку ці потоки відіграють у заплутаному танці плазми та магнітних полів, які формують сонячний цикл", – каже докторка Хау.

Раніше ми писали, що під час періоду вищої активності Сонця спалахи та викиди корональної маси досягли Марса – це стало причиною виникнення полярних сяйв на всій планеті.

Також вчені вважають, що новий потужний сонячний вибух може серйозно пошкодити озоновий шар Землі. Це спричинить значні зміни в глобальному кліматі та підвищить ризик захворювань на рак.