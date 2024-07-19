Вчені, ймовірно, знайшли спосіб передбачити початок сонячної бурі

Дослідники знайшли спосіб передбачити сонячну бурю ще до її початку. Це може допомогти запобігти пошкодженню техніки та визначити майбутні небезпеки.

Над методом працювали дослідники з Університету Аберіствіта (Вельс, Велика Британія) – вони вивчали викиди магнітного поля і плазми Сонця та їхній вплив на інтенсивність сонячної бурі, пише IFL Science.

Результати дослідження представили на Національній астрономічній зустрічі Королівського астрономічного товариства в Галл (Велика Британія).

Науковці кажуть, ця плазма Сонця складається із заряджених частинок. Потрапляючи на нашу планету, вони "зіштовхуються" з магнітосферою Землі і таким чином можуть спричини геомагнітні бурі. Ці бурі здатні вивести з ладу супутники та інші пристрої.

Вирішальне значення для прогнозування інтенсивності сонячної бурі має швидкість коронального викиду маси (CME) після того, як його частинки вивергаються на Сонці. Це те, що зазвичай вимірюють після вивільнення CME. Тепер же вчені знайшли спосіб передбачити швидкість події ще до виверження.

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"Існують способи вивчати корональні викиди маси ще до того, як вони "вибухають" на Сонці. Це можна зробити, досліджуючи еволюцію їхньої вихідної області", – розповіла провідна дослідниця та фізикиня Сонця з Університету Аберіствіта Харшіта Ганді.

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Ганді та її команда досліджували досліджували ці області на Сонці – саме там "народжується" корональний викид маси. Вони виміряли властивості регіону до, під час і після викиду.

Крім того, вчені змогли оцінити параметр "критичної висоти". Вище неї магнітне поле стає нестабільним і може призвести до викиду CME. Ця висота пов'язана зі швидкістю. Тобто, вимірюючи її, можна передбачити їхню ймовірну швидкість.

"Що вищою є критична висота в короні в активній області, то більшої швидкості CME можна очікувати", – зауважила науковиця Харшіта Ганді.

Космічні агентства по всьому світу постійно спостерігають за Сонцем, щоб відстежувати CME та інші сонячні явища. Завдяки цьому можна оцінити їхню висоту та швидкість, що дозволяє передбачити потенційну небезпеку.

Щоб покращити ці прогнози, команда планує додати ще один параметр – напруженість магнітного поля. Це допоможе покращити оцінку швидкості.

Вчені кажуть, що проведене дослідження розширює знання про Сонце, а також покращує можливості прогнозування космічної погоди.

Раніше ми розповідали, що вчені виявили у хмарах Венери два гази, які можуть свідчити про існування життя.