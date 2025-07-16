На Сонці відбулося потужне виверження: на поверхні світила утворився "вогняний каньйон"

15 липня на Сонці відбувся вибух, що спричинив викид гарячої плазми в космос. Явище було настільки потужним, що внаслідок нього утворився сяючий жолоб на поверхні зорі, "стіни" якого досягали 20 тисяч кілометрів у висоту.

Вибухову подію зафіксували науковці Обсерваторії сонячної динаміки NASA, інформує Space.

Того дня на поверхні зорі вибухнув філамент – явище, що утворюється в магнітних петлях, які утримують відносно холодний та завислий газ над поверхнею Сонця.

A stunning prominence erupted from the Sun’s southwest limb. pic.twitter.com/iHORHq0mY0 — Edward.Vijayakumar (@edwanx) July 15, 2025

Зверху ці утворення нагадують темні нитки, оскільки всередині них газ холодний порівняно з гарячим середовищем знизу. При цьому на тлі темного неба філаменти виглядають як гігантські сяючі петлі.

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Вибух різко, але ненадовго змінив частину поверхні Сонця, спричинивши викид корональної маси. Потужний спалах створив "вогняний каньйон" на зорі довжиною понад 400 тисяч кілометрів, що приблизно відповідає відстані від Землі до Місяця.

У NASA пояснюють, що такі жолоби виникають тоді, коли різко порушуються та перебудовуються лінії магнітного поля після виверження.

Зображення зі спеціальних пристроїв свідчать, що викид корональної маси, який може спричиняти геомагнітні бурі на Землі, не був спрямований у напрямку нашої планети.

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"Випромінювання корональної маси віддається від Землі [...] Фронт рухається доволі повільно та все далі від нашої планети", – написав дослідник полярних сяйв Вінсент Ледвін у соцмережі.

Нагадаємо, у квітні на Сонці відбулося незвичайне подвійне виверження, які могли порушити магнітне поле Землі, спричинивши шторми помірного класу.