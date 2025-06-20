На Сонці відбувся потужний спалах, який спричинив радіоперебої в Тихому океані

Сонячна пляма в регіоні 4114 випустила свій найпотужніший сонячний спалах класу X1.9. Це спричинило короткохвильові радіоперебої в Тихому океані, зокрема у певних регіонах Гаваїв.

Про це пише Space.com з посиланням на сервіс з дослідження сонячної активності Space Weather Live та сервіс досліджень космічної погоди Spaceweather.

Сонячний спалах стався у ніч на 20 червня та досяг свого піку близько 5-ї ранку (за київським часом).

Він був достатньо інтенсивним, щоб іонізувати верхні шари атмосфери Землі та спричинити короткохвильові радіоперебої, що найбільше були відчутними над Тихим океаном.

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За даними spaceweather.com, радіоаматори, особливо на Гаваях, могли відчути раптову втрату сигналу на частотах нижче 25 МГц одразу після спалаху. Крім того, спалах дестабілізував великий магнітний протуберанець (петля магнетизму, яка обертається навколо магнітних полюсів Сонця), розташований в південній півкулі Сонця.

Короткохвильові радіоперебої є поширеними під час інтенсивної сонячної активності та виникають, коли сонячні спалахи випромінюють рентгенівське та екстремальне ультрафіолетове випромінювання в космос.

Воно майже миттєво досягає Землі, іонізуючи верхні шари атмосфери. Підвищена іонізація змінює щільність атмосфери, впливаючи на високочастотні короткохвильові радіосигнали, які використовують для зв'язку на великі відстані.

Коли радіосигнали проходять крізь заряджені шари атмосфери, вони втрачають енергію через зіткнення з електронами. Це може послабити або спричинити повне відключення радіозв'язку.

Спалахи класу X – це найбільш енергійні сонячні спалахи. Цей спалах, потужністю X1.9, є одним із найсильніших у поточному сонячному циклі. Він ще раз підтверджує, що регіон сонячних плям 4114 є активною зоною, за якою варто спостерігати.

Цілком імовірно, що з часом будуть ще спалахи. Якщо вони супроводжуватимуться викидами коронарної маси у напрямку до Землі, це може призвести до геомагнітних бур чи виникнення полярного сяйва.