"Жодної поваги до країни": на столичному авторинку виявили числення порушення "мовного" закону

Перевірку на авторинку провели правоохоронці та представник омбудсмена

На одному з авторинків Києва інспекція щодо дотримання Закону про державну мову виявила численні порушення.

Послуги там надають російською мовою, а довкола – засилля російськомовних вивісок.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Раніше Секретаріат Уповноваженого офіційно звертався до адміністрації ринку з вимогою надати інформацію про орендарів, які порушують "мовний" закон.

"Отримавши у відповідь формальні відписки, до справи долучили поліцію і разом здійснили виїзну перевірку", – йдеться у дописі.

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Разом з правоохоронцями ринок проінспектував представник Ігор Спірідонов.

"Те, що побачили – виклик державі, бо це острів російської мови. Суцільне засилля російськомовних вивісок, табличок, рекламних носіїв. Тотальне недотримання мовного закону. Жодної поваги до країни, в якій працюють", – прокоментував побачене Ігор Спірідонов.

Наразі йдеться про два основні порушення: це надання послуг російською мовою, а також про російськомовні вивіски.

Це порушення статей 28 та 39 Закону про державну мову, які вказують, що мовою обслуговування в Україні є українська, а також що усі вивіски, оголошення та інші повідомлення про товари та послуги повинні бути зазначені українською мовою.

Якщо продавці не усунуть порушення, на них складуть протоколи та накладуть штрафи від 3400 до 8500 гривень.

"Мовний закон – не рекомендація, а норма прямої дії. Хто не зрозуміє – пояснить держава через адмінвідповідальність.

Україна має говорити українською в усіх сферах суспільного життя, визначених Законом", – зауважив Ігор Спірідонов.

Нагадаємо, раніше у Київській області звільнили директорку дитячого садка, яка на роботі розмовляла російською мовою. Скарги на посадовицю подали батьки дітей.