На Київщині звільнили директорку школи, яка на роботі використовувала російську мову

Звільнили керівницю однієї зі шкіл у Київській області

У Київській області звільнили директорку школи, яка на роботі розмовляла російською мовою. Це порушення українського законодавства, оскільки мовою освітнього процесу є лише українська.

Про випадок повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик.

За її словами, скарги на директорку школи подали батьки учнів. Вони повідомили, що жінка послуговується російською під час спілкування зі школярами, вчителями та батьками, а також під час заходів у школі.

"Батьки, серед яких зокрема військовослужбовці, повідомили, що директорка закладу під час виконання посадових обов’язків використовує російську мову.

На численні зауваження щодо необхідності використання державної мови не реагує, аргументуючи тим, що їй так зручно спілкуватися", – повідомила омбудсменка.

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На підтвердження своїх слів батьки надали відео, на яких директорка розмовляє російською.

Згідно із законодавством, директори шкіл повинні вільно володіти державною мовою – це передбачено у Законі "Про освіту". Тож омбудсменка надіслала лист до засновника школи, аби перевірили, чи посадовиця відповідає цим вимогам.

У відповідь в управлінні освіти зазначили, що у 2021 році, коли школа перейшла у їхнє підпорядкування, директорці рекомендували подати документи, які б засвідчили її рівень володіння українською мовою. Однак станом на квітень 2025 року вона досі не подала жодного сертифіката.

"За результатами атестації у квітні 2025 року було встановлено її невідповідність займаній посаді директора закладу. Як наслідок вона була звільнена наказом начальника органу управління освіти", – зазначила Надія Лещик.

Про яку саме школу йдеться, омбудсменка не уточнила.

Нагадаємо, нещодавно мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідав, що у 2021-2022 навчальному році близько 100 тисяч українських дітей навчалися російською мовою або вивчали її як іноземну. Зараз їхня кількість скоротилася до 345 учнів по всій країні.