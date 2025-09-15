Хотів помститися за розрив: на Сумщині чоловік найняв кілера для вбивства колишньої співмешканки

На Сумщині правоохоронці попередили вбивство 24-річної дівчини, яке на ґрунті ревнощів замовив її колишній співмешканець.

Йому оголосили підозру, повідомили в Офісі Генерального прокурора та Сумській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 26-річний чоловік вирішив вбити свою колишню співмешканку. Для цього він почав шукати кілера, якому запропонував 10 тисяч доларів США. Але про його плани дізналася поліція, і подальші дії відбувалися вже під їхнім контролем.

Знайшовши охочого виконати "роботу", підозрюваний передав йому фото колишньої дівчини, розповів про її звички та спосіб життя, а також дав аванс – 15 тисяч гривень. Решту грошей він обіцяв віддати після того, як кілер надасть докази виконаного завдання, і навіть був згоден на найжорстокіші методи.

"Через декілька днів, отримавши фотографії, на яких було зображено імітацію вбивства, замовник передав виконавцю 10 тисяч доларів США, після чого його затримали правоохоронці", – розповіли у прокуратурі.

За словами потерпілої, вона проживала зі співмешканцем близько п'яти років. Після початку повномасштабного вторгнення жінка відмовилася виїжджати з ним за кордон і вирішила розірвати стосунки. Про це вона повідомила йому понад рік тому. Відтоді чоловік тероризував дівчину та погрожував розправою.

Його затримали та повідомили про підозру у готуванні до умисного вбивства, вчиненого на замовлення (частина 1 статті 14, пункт 11 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України). Санкція передбачає покарання у вигляді увʼязнення до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

