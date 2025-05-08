На Сумщині жорстоко вбили собаку української біатлоністки: тварину, ймовірно, застрелили

У селі Привокзальному, що на Сумщині, жорстоко вбили собаку – на його тілі виявили рану, яка ззовні нагадує кульове поранення.

Про це повідомляє Конотопський районний відділ поліції.

За даними правоохоронців, 7 травня близько 8-ї години вечора на лінію "102" надійшло повідомлення від жінки, яка виявила мертвим власного собаку породи джек-рассел-тер’єр. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

На тілі тварини виявили рану, яка за зовнішніми ознаками нагадує кульове поранення.

Тіло собаки направили до ветеринарної установи для проведення розтину та встановлення точної причини смерті.

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Як повідомила у Facebook Інна Супрун, собака був домашнім улюбленцем її 18-річної доньки – відомої української біатлоністки, бронзової призерки Юнацьких олімпійських ігор-2024 Поліни Пуцко.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами), у рамках якого проводить всі необхідні слідчі дії.

Раніше ми розповідали, що на Закарпатті чоловік у присутності двох неповнолітніх дітей убив сусідського собаку. Його затримала поліція.