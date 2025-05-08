На Сумщині жорстоко вбили собаку української біатлоністки: тварину, ймовірно, застрелили
У селі Привокзальному, що на Сумщині, жорстоко вбили собаку – на його тілі виявили рану, яка ззовні нагадує кульове поранення.
Про це повідомляє Конотопський районний відділ поліції.
За даними правоохоронців, 7 травня близько 8-ї години вечора на лінію "102" надійшло повідомлення від жінки, яка виявила мертвим власного собаку породи джек-рассел-тер’єр. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
На тілі тварини виявили рану, яка за зовнішніми ознаками нагадує кульове поранення.
Тіло собаки направили до ветеринарної установи для проведення розтину та встановлення точної причини смерті.
Як повідомила у Facebook Інна Супрун, собака був домашнім улюбленцем її 18-річної доньки – відомої української біатлоністки, бронзової призерки Юнацьких олімпійських ігор-2024 Поліни Пуцко.
Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами), у рамках якого проводить всі необхідні слідчі дії.
Раніше ми розповідали, що на Закарпатті чоловік у присутності двох неповнолітніх дітей убив сусідського собаку. Його затримала поліція.