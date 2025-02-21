На Сумщині засудили чоловіка, який розбещував неповнолітніх дівчат і знімав з ними непристойні відео

Чоловіка із Сумщини засудили до 6 років ув'язнення за розбещення неповнолітніх дівчат

На Сумщині до 6 років позбавлення волі засудили 59-річного чоловіка. Той розбещував неповнолітніх дівчат і виготовляв відео порнографічного характеру.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

У ході слідства правоохоронці встановили, що мешканець Сумщини упродовж тривалого часу виготовляв і розповсюджував порновідео. У зйомках брали участь неповнолітні дівчата.

"Чоловік запрошував до себе додому сусідську дівчинку та її подружку, достовірно знаючи, що вони неповнолітні. З дівчатами обвинувачений вчиняв розпусні дії та знімав все це на відео", – зазначили прокурори.

Під час судового засідання кривдник повністю визнав свою провину.

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Його засудили до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки (частини 1, 2 та 3 статті 301, частина 3 та 4 статті 301-1, частина 1 статті 156, частина 1 та 3 статті 156-1 Кримінального кодексу України).

Апеляційний суд погодився з попереднім рішенням та не змінив вирок і покарання обвинуваченому.

Раніше ми розповідали, що на Сумщині засудили батька та дядька дівчинки, які роками вчиняли сексуальне насильство над нею.