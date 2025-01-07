На Закарпатті батька засудили до 15 років за ґвалтування двох доньок

На Закарпатті чоловіка, який гвалтував доньок впродовж семи років, засудили до 15 років тюрми

У Закарпатській області жителя Тячівського району засудили до 15 років позбавлення волі за систематичне ґвалтування двох малолітніх доньок.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Чоловік систематично ґвалтував малолітніх доньок, чинив психологічний тиск на них і погрожував побиттям у разі опору впродовж семи років – з 2015 по 2022 рік.

Із матір’ю дівчаток засуджений розлучився. Він проживав разом з доньками в одному з населених пунктів Тячівського району, жінка з їхньою третьою дитиною – окремо.

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У вересні 2022 року одна з доньок звернулась до поліції. Тоді ж правоохоронці затримали чоловіка.

За рішенням суду, його внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх осіб. Крім того, він зобов'язаний сплатити по 1 мільйону гривень кожній з доньок як компенсацію за цивільними позовами.

Чоловік у скоєному не зізнався, провини та позовних вимог потерпілих не визнав.

Раніше ми розповідали, що на Київщині до 15 років в’язниці засудили подружжя, яке розбещувало доньок, ґвалтувало одну з них та знімало порно. Відзняті відео розповсюджували в інтернеті.