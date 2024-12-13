На Сумщині засудили батька й дядька дівчинки за роки сексуального насильства над нею

Суд виніс вирок батьку та дядьку дівчинки, які роками її ґвалтували

На Сумщині суд виніс вирок батьку та дядьку дівчинки, над якою вони систематично вчиняли сексуальне насильство.

Їх визнали винними у злочинах проти статевої свободи та недоторканності дітей, повідомили в Офісі генпрокурора.

Батько дівчинки отримав максимальний термін – 15 років позбавлення волі. Дядько засуджений до 12 років ув’язнення.

Розслідування встановило, що з 2016 року батько систематично ґвалтував свою доньку 2005 року народження, яка через психічні розлади та вади розумового розвитку не могла себе захистити. У 2018 році до цих злочинів приєднався її рідний дядько, який проживав разом із сім’єю.

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Крім того, батько також відповідав у суді за спроби вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї доньки, якій було 15 років, та 14-річної племінниці. Оскільки дівчата змогли чинили опір, чоловік не зміг до них добратися.

Факти насильства стали відомі правоохоронцям лише у березні 2021 року. Протягом усього слідства обидва чоловіки перебували під вартою.

Раніше ми розповідали, що на Житомирщині чоловік отримав 14 років в’язниці за зґвалтування малолітньої пасербиці.