Підшукувала "покупців" ще вагітною: на Сумщині затримали матір, яка намагалася продати своє немовля

На Сумщині 35-річна жінка намагалася продати свою новонароджену дитину. Зловмисницю затримали правоохоронці.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Головному управлінні Національної поліції Сумщини.

За даними правоохоронців, мешканка Сумщини почала шукати "покупців" своєї ще не народженої дитини ще під час вагітності. На початку 2025 року жінка розповіла про це своєму знайомому. Рішення позбутися маляти вона пояснила тим, що не збирається його залишати собі і потребує коштів, адже має наркотичну залежність.

Ба більше, жінка заявила, що позбудеться дитини, якщо не знайде охочих купити її.

"Чоловік пообіцяв їй допомогти, однак, усвідомивши, що жінка планує злочин, повідомив у поліцію", – додали в ОГП.

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Під контролем правоохоронців вагітна зустрілася з парою, якій запропонувала продати своє тижневе немовля за 30 тисяч доларів. Отримавши згоду, жінка пообіцяла, що у свідоцтві про народження батьком вкаже охочого купити маля.

Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора

Зловмисниця планувала, що відмовиться від новонародженого, а чоловік отримає законні підстави забрати дитину собі. При цьому жінка попросила пару передати їй завдаток у розмірі тисячі доларів.

"1 травня 2025 року жінка народила дівчинку. Вже 8 травня вона зустрілась з парою та забрала у них 29 тисяч доларів США. Після чого її затримали правоохоронці", – розповіли в прокуратурі.

Слідчі планують вручити їй підозру за частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу – закінчений замах на торгівлю малолітньою дитиною, вчинений його матір’ю.

Нагадаємо, в лютому 2025 року правоохоронці затримали 22-річну харків’янку, яка продала свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів.