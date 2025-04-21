На Тернопільщині породілля залишила новонародженого сина на вулиці: їй загрожує ув'язнення
У селищі Вишнівець на Тернопільщині породілля залишила на вулиці новонародженого сина.
Поліцейські розшукали матір дитини – за скоєне їй загрожує до трьох років позбавлення волі.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Тернопільській області.
За даними правоохоронців, у неділю, 20 квітня, близько 13:45 до них надійшло повідомлення про те, що поблизу зачиненого магазину перехожі виявили новонародженого хлопчика.
Немовля доправили до лікарні, де його обстежили. Наразі його життю нічого не загрожує.
Для того, щоб встановити особу породіллі, поліція Тернопільщини опитувала місцевих жителів, опрацьовувала відео з камер спостереження, перевіряла інформацію про вагітних жінок у населеному пункті та навколишніх селах, а також співпрацювала з медичними установами та соціальними службами.
Матір’ю хлопчика виявилася 19-річна місцева жителька. З нею проводять слідчі дії.
"Як з’ясувалося, напередодні фігурантка повернулася з-за кордону. На медичному обліку вона не перебувала, народила дитину вдома, загорнула її в ковдру і потім винесла на вулицю", – розповіли правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.
Раніше ми розповідали, що у Києві 16-річна дівчина замкнула у квартирі свого однорічного сина і пішла з дому. Хлопчик перебував у критичному стані, дорослих в оселі не було.