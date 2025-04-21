На Тернопільщині породілля залишила новонародженого сина на вулиці: їй загрожує ув'язнення

На Тернопільщині мати залишила немовля на вулиці

У селищі Вишнівець на Тернопільщині породілля залишила на вулиці новонародженого сина.

Поліцейські розшукали матір дитини – за скоєне їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Тернопільській області.

За даними правоохоронців, у неділю, 20 квітня, близько 13:45 до них надійшло повідомлення про те, що поблизу зачиненого магазину перехожі виявили новонародженого хлопчика.

Немовля доправили до лікарні, де його обстежили. Наразі його життю нічого не загрожує.

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Для того, щоб встановити особу породіллі, поліція Тернопільщини опитувала місцевих жителів, опрацьовувала відео з камер спостереження, перевіряла інформацію про вагітних жінок у населеному пункті та навколишніх селах, а також співпрацювала з медичними установами та соціальними службами.

Матір’ю хлопчика виявилася 19-річна місцева жителька. З нею проводять слідчі дії.

"Як з’ясувалося, напередодні фігурантка повернулася з-за кордону. На медичному обліку вона не перебувала, народила дитину вдома, загорнула її в ковдру і потім винесла на вулицю", – розповіли правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.

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