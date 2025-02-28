На Тернопільщині чоловік смертельно поранився, намагаючись заколоти свиню

У Тернопільській області на Чортківщині чоловік загинув, намагаючись заколоти свиню.

Нещасний випадок в одному із сіл Борщівської міської громади розслідують правоохоронці, повідомила поліція Тернопільщини.

"У ході перевірки стало відомо, що потерпілий разом з родичем та сусідом колов на подвір'ї свиню. У якийсь момент тварина смикнулася і 44-річний чоловік поранився ножем", – кажуть поліціянти.

Лезо увійшло в стегнову артерію. Очевидці намагалися зупинити кров, але не змогли.

Чоловік помер ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

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Поліція відкрила провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу з поміткою "нещасний випадок". Триває слідство.

Нагадаємо, 27 лютого у Чортківському районі Тернопільщини також загинула 66-річна жінка, яка спалювала траву. Поліція знайшла її тіло у полі.