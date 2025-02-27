Пішла в поле і не повернулася: на Тернопільщині під час спалювання трави загинула жінка

На Тернопільщині під час спалювання трави загинула 66-річна жінка

У Чортківському районі Тернопільщини під час спалювання трави загинула 66-річна жінка. Її обгоріле тіло правоохоронці виявили у полі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Тернопільській області.

Як розповіли поліцейські, 26 лютого близько 10-ї вечора на спецлінію надійшло повідомлення від родички загиблої. Та заявила, що добу не може зв'язатися із жінкою, але знає, що напередодні вона планувала йти в поле, аби спалювати сухостій.

"За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції. Під час перевірки території правоохоронці в полі знайшли обгоріле тіло 66-річної жінки. Інших слідів насильницької смерті експерт не виявив", – розповіли у поліції.

З’ясувати точну причину загибелі допоможе судово-медична експертиза.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок". Триває слідство.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що за минулу добу в Україні сталося майже 450 пожеж в екосистемах, тож закликають не палити сухостій.

"Це злочин, за який передбачений штраф від 3060 до 6120 гривень. А в разі масштабних наслідків – кримінальна відповідальність", – наголосили рятувальники.

Раніше ми розповідали, що на Київщині загинула 82-річна жінка, яка спалювала суху траву.