Кидав і роздирав: 9-річний хлопчик у Бразилії пробрався до ветклініки та вбив 23 тварини

У Бразилії 9-річний хлопчик вдерся до ветеринарної лікарні, яка нещодавно відкрила невелику ферму, та вбив 23 тварини.

Трагедія сталася у місті Нова-Фатіма в північному регіоні Парана, повідомляють News Faharas та Mixvale.

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Місцевий хлопчик переліз через стіну разом із собакою та провів у приміщенні лікарні близько 40 хвилин.

У цей час дитина жорстоко нападала на тварин, кидаючи їх об стіни та розчленовуючи. Серед 23 убитих тварин було 15 кроликів.

Спочатку власник лікарні думав, що дитина зайшла просто пограти з тваринами, оскільки напередодні була на урочистому відкритті ферми. А потім камери спостереження зафільмували кадри, які шокували персонал.

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Ветеринар Лусіо Баррето був нажаханий, коли знайшов тіла тварин, яких раніше дбайливо лікував.

"Це було жахливе видовище, глибоке відчуття безпорадності. Ми піклувалися про цих тварин з такою любов'ю та відданістю, і ця неочікувана трагедія розбила наші серця", – висловився лікар.

Клініка тимчасово зачинилася, щоб персонал оговтався від горя та були проведені відповідні слідчі дії. Тварин, які вижили, перемістили під нагляд інших ветеринарів.

Поліція вже встановила особу хлопця та його бабусі-опікунки, з якою мають поспілкуватися. За словами правоохоронців, раніше у дитини не було інцидентів з жорстокою поведінкою.

Відповідно до бразильського законодавства, 9-річного хлопця не можна притягнути до відповідальності, але можна провести соціально-виховні заходи й психологічне консультування із залученням соціальних служб.

Трагедія обурила місцевих жителів, які почали вимагати розслідування, а також зоозахисників.

"9-річна дитина вбила 23 тварини протягом 40 хвилин у державній ветеринарній лікарні. Вбила, б’ючи об стіну та відриваючи їм ноги. Країна, яка ставиться до тварин як до лайна, виховує своїх дітей як дикунів. Бразилія – одна з найбільш негуманних країн, коли йдеться про тварин", – пише організація United Animal Rescue.

Активісти також вимагають посилити нагляд за тваринами та запровадити програми у школах, які б вчили гуманності до тварин.

"Діти до 18 років не можуть бути засуджені за злочини, але це не означає, що такі випадки слід ігнорувати. Дитина вже розпочала психологічне лікування, але дуже важливо, щоб і суспільство відіграло свою роль.

Саме тому ми повинні відновити дебати про законопроєкт 259/2023. Його схвалення передбачає, що зоозахист та права тварин будуть обов'язковими дисциплінами в початковій та середній школі", – додає місцевий депутат Матеус Лайола.

Нагадаємо, у Чернівцях 6-річна донька грумерки вбила собаку на чужій терасі, а житель Києва вбив цуценя колишньої дівчини заради помсти.