На Тернопільщині жінка надсилала непристойні фото та відео своєму кумові: як її покарали

На Тернопільщині засудили жінку, яка надсилала фото та відео порнографічного характеру своєму кумові

На Тернопільщині до умовного терміну засудили 37-річну місцеву жительку, яка надсилала своєму кумові фото та відео порнографічного характеру.

Про це йдеться у вироку Підволочиського районного суду від 4 квітня 2025 року.

За матеріалами справи, обвинувачена з грудня 2022-го по липень 2024 року, завантажила на свій мобільний телефон 16 фото та 4 відео непристойного характеру.

Правоохоронці встановили, що жінка близько десяти разів надсилала ці фото та відео своєму кумові через мобільний застосунок Viber.

Вона пояснила, що кум протягом тривалого часу допомагав їй по господарству та виорював земельні ділянки, проте плати за свою працю не брав. Тому жінка вирішила йому подякувати за роботу, відправляючи матеріали порногорафічного характеру. Надалі вони обмінювались такими фото та відео.

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На судовому засіданні обвинувачена визнала свою вину та щиро розкаялась у вчиненому. Окрім того, жінка просила суворо її не карати.

"Крім власного визнання вини, обвинувачена повністю погодилась зі всіма доказами по справі, що були зібрані під час досудового слідства і підтверджують її провину у вчиненні кримінальних правопорушень за частинами 1 та 3 статті 301 Кримінального кодексу України, відмовившись від їхнього дослідження під час судового розгляду", – йдеться у вироку.

Підволочиський районний суд визнав жінку винною у зберіганні та розповсюдженні матеріалу порнографічного характеру і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки. Утім, зважаючи на визнання провини, покарання замінили на 1 рік пробаційного нагляду.

Суд також врахував той факт, що обвинувачену раніше не притягували до кримінальної відповідальності, вона має позитивну характеристику за місцем проживання, не перебуває на обліку у нарколога чи психіатра, а також виховує шістьох неповнолітніх дітей.

Раніше ми розповідали, що у Львові судили чоловіка, який приховано знімав на відео статевий акт зі своєю дівчиною, а після розриву стосунків використав цей матеріал для "порнопомсти".