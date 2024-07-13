"Продовжить багатовікову традицію": уряд погодив вигляд могил Національного військового кладовища
Кабінет Міністрів України затвердив вигляд намогильних споруд майбутнього Національного військового меморіального влодовища (НВМК) – вони матимуть форму козацького хреста або прямокутної таблиці із заокругленим верхом.
Про ухвалення рішення повідомили очільник Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович і Міністерство у справах ветеранів України.
За словами Дробовича, військовослужбовці, цивільні або їхні рідні зможуть обирати між двома варіантами можливих надгробків – ті, хто не сповідує християнство або не бажає мати на могилі хреста, зможуть обрати прямокутну таблицю.
Можливість обрати між двома формами надгробних споруд, на думку Антона Дробовича, демонструватиме реальну інклюзивність: у межах одного простору буде дотримано інтерес більшості, що обиратиме найвиразніший елемент української меморіальної культури – хрест, а також меншості.
Водночас обидві форми матимуть однакову висоту та повторюватимуть обриси одне одної.
"Завдяки цьому рішенню НВМК продовжить багатовікову традицію (від стародавніх козацьких кладовищ до найбільш знакових українських військових поховань у діаспорі) вшановувати загиблих воїнів у характерний для нашого культурного контексту спосіб", – пояснив директор УІНП.
Нагадаємо, тривалий час – від жовтня 2022 року до березня 2024 – посадовці та активісти не могли дійти згоди щодо місця розташування Національного меморіального кладовища.
Спершу його планували спорудити в урочищі "Лиса гора", пізніше – на території Биківні. Остаточним місцем розташування, незважаючи на протести місцевих, стала Гатненська громада поблизу Києва.
Наприкінці червня проєкт Національного меморіального кладовища пройшов державну експертизу. А 4 та 5 липня Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" оголосила тендери на будівництво.