"Продовжить багатовікову традицію": уряд погодив вигляд могил Національного військового кладовища

Кабінет Міністрів України затвердив вигляд намогильних споруд майбутнього Національного військового меморіального влодовища (НВМК) – вони матимуть форму козацького хреста або прямокутної таблиці із заокругленим верхом.

Про ухвалення рішення повідомили очільник Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович і Міністерство у справах ветеранів України.

За словами Дробовича, військовослужбовці, цивільні або їхні рідні зможуть обирати між двома варіантами можливих надгробків – ті, хто не сповідує християнство або не бажає мати на могилі хреста, зможуть обрати прямокутну таблицю.

Вигляд двох форми намогильних споруд Ескізи НВМК Сергія Дербіна

Можливість обрати між двома формами надгробних споруд, на думку Антона Дробовича, демонструватиме реальну інклюзивність: у межах одного простору буде дотримано інтерес більшості, що обиратиме найвиразніший елемент української меморіальної культури – хрест, а також меншості.

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Водночас обидві форми матимуть однакову висоту та повторюватимуть обриси одне одної.

"Завдяки цьому рішенню НВМК продовжить багатовікову традицію (від стародавніх козацьких кладовищ до найбільш знакових українських військових поховань у діаспорі) вшановувати загиблих воїнів у характерний для нашого культурного контексту спосіб", – пояснив директор УІНП.

Нагадаємо, тривалий час – від жовтня 2022 року до березня 2024 – посадовці та активісти не могли дійти згоди щодо місця розташування Національного меморіального кладовища.

Спершу його планували спорудити в урочищі "Лиса гора", пізніше – на території Биківні. Остаточним місцем розташування, незважаючи на протести місцевих, стала Гатненська громада поблизу Києва.

Наприкінці червня проєкт Національного меморіального кладовища пройшов державну експертизу. А 4 та 5 липня Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" оголосила тендери на будівництво.