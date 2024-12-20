На Вінниччині засудили 45-річного чоловіка, який зґвалтував жінку та неповнолітню дівчину

На Вінниччині засудили чоловіка, який зґвалтував жінку та неповнолітню дівчину

На Вінниччині суд виніс вирок 45-річному чоловікові, який зґвалтував 35-річну жінку та неповнолітню дівчину. Чоловік проведе за ґратами 8 років.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

За даними правоохоронців, на початку березня 2024 року до поліції звернулася 35-річна місцева мешканка та повідомила, що її знайомий вчинив насильницькі дії щодо неї та неповнолітньої дівчини.

"Потерпілі прийшли у приватних справах до помешкання 45-річного чоловіка. Між жінкою та зловмисником виник конфлікт, під час якого він наніс їй удари підручними засобами та кулаками. Здійснюючи фізичний та психологічний тиск підозрюваний проти волі потерпілої посягнув на її статеву свободу та недоторканність.

Потім підозрюваний, використовуючи погрози і свої вікові та фізичні переваги, зґвалтував неповнолітню", – розповіли у поліції.

РЕКЛАМА:

Згодом поліцейські затримали правопорушника за його місцем проживання. На час досудового розслідування підозрюваний перебував у слідчому ізоляторі.

З’ясувалося, що чоловіка 8 разів притягували до кримінальної відповідальності за різні злочини, зокрема розбій, грабіж, шахрайство, угони, крадіжки. Сумарно він провів за ґратами понад 25 років.

"Суд визнав підозрюваного винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень: спричиненні тілесних ушкоджень (частина 1 статті 125 Кримінального кодексу), незаконному позбавленні волі (частина 2 статті 146 ККУ) та зґвалтуванні, зокрема неповнолітньої (частини 2,3 статті 152 ККУ) й призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років", – розповіли у ГУ НП у Вінницькій області.

Раніше ми розповідали, що у Франції засудили 72-річного Домініка Пеліко, який понад 10 років організовував зґвалтування своєї дружини Жизель.