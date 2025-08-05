"Хотіла навчити правильно жити": на Вінниччині судитимуть матір, яка била і залякувала 9-річну доньку

Через пережите у дівчинки виникла емоційна замкнутість

На Вінничині судитимуть жінку, яка систематично знущалася над своєю дев’ятирічною донькою.

31-річній матері загрожує до шести років тюрми, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Як з’ясували слідчі, впродовж жовтня-грудня 2024 року жінка вчиняла психологічне та фізичне насильство над дитиною: била доньку руками та палицею, штовхала, супроводжуючи все це образами, погрозами та ізоляцією.

"Найбільш жорстокі дії зафіксовано 4 та 7 грудня. Через нібито невиконане домашнє завдання мати побила дитину, спричинивши численні забої обличчя, рук, тулуба та ніг", – повідомляють у прокуратурі.

У коментарі для "УП. Життя" речниця прокуратури Вінничини Ірина Вихованець зазначила, що свою поведінку обвинувачена пояснила бажанням "навчити доньку правильно жити".

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Окрім цього, матір запевняла, що побила доньку через невиконане домашнє завдання, однак слідчі встановили, що це неправда – дівчинка насправді все зробила і загалом мала позитивні характеристики у школі.

Як встановили психологи, які працюють з дитиною, через пережите у дівчинки виникла емоційна замкнутість, страх, соціальна ізольованість.

"Дитина вилучена з небезпечного середовища – вона перебуває з батьком", – додають у пресслужбі прокуратури Вінничини.

Слідчі вже завершили розслідування справи та скерували до суду обвинувальний акт. Жінці інкримінують катування (частина 1 статті 127 Кримінального кодексу України). Санкція передбачає до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині завершили розслідування справи щодо 42-річної жінки, яка вбила свою новонароджену дитину і винесла її тіло на смітник.