"Хотіла навчити правильно жити": на Вінниччині судитимуть матір, яка била і залякувала 9-річну доньку
На Вінничині судитимуть жінку, яка систематично знущалася над своєю дев’ятирічною донькою.
31-річній матері загрожує до шести років тюрми, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
Як з’ясували слідчі, впродовж жовтня-грудня 2024 року жінка вчиняла психологічне та фізичне насильство над дитиною: била доньку руками та палицею, штовхала, супроводжуючи все це образами, погрозами та ізоляцією.
"Найбільш жорстокі дії зафіксовано 4 та 7 грудня. Через нібито невиконане домашнє завдання мати побила дитину, спричинивши численні забої обличчя, рук, тулуба та ніг", – повідомляють у прокуратурі.
У коментарі для "УП. Життя" речниця прокуратури Вінничини Ірина Вихованець зазначила, що свою поведінку обвинувачена пояснила бажанням "навчити доньку правильно жити".
Окрім цього, матір запевняла, що побила доньку через невиконане домашнє завдання, однак слідчі встановили, що це неправда – дівчинка насправді все зробила і загалом мала позитивні характеристики у школі.
Як встановили психологи, які працюють з дитиною, через пережите у дівчинки виникла емоційна замкнутість, страх, соціальна ізольованість.
"Дитина вилучена з небезпечного середовища – вона перебуває з батьком", – додають у пресслужбі прокуратури Вінничини.
Слідчі вже завершили розслідування справи та скерували до суду обвинувальний акт. Жінці інкримінують катування (частина 1 статті 127 Кримінального кодексу України). Санкція передбачає до шести років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині завершили розслідування справи щодо 42-річної жінки, яка вбила свою новонароджену дитину і винесла її тіло на смітник.