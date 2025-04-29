У Рівному біля смітника знайшли мертве немовля: поліція відкрила кримінальне провадження

У Рівному біля смітника знайшли мертве немовля. Правоохоронці проводять досудове розслідування.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

29 квітня о другій годині ночі у відділок зателефонувала 62-річна місцева мешканка. Вона повідомила, що знайшла загорнуту у покривало новонароджену дитину без ознак життя біля смітника на вулиці Кулика і Гудачека.

Працівники карного розшуку встановили жінку, яка народила дівчинку. З нею спілкуються правоохоронці.

Тіло немовляти відправили у морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення точного часу смерті.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією – пункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини.

Нагадаємо, на Тернопільщині породілля залишила на вулиці новонародженого сина. Поліцейські розшукали матір дитини – за скоєне їй загрожує до трьох років позбавлення волі.