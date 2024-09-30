У ДПСУ показали, як зима "перетнула" кордон з Румунією
Державна прикордонна служба України
Зима наприкінці вересня "ступила" на українсько-румунський кордон.
Державна прикордонна служба України опублікувала знімки засніжених прикордонних територій.
Державна прикордонна служба України
Державна прикордонна служба України
Державна прикордонна служба України
Державна прикордонна служба України
Нагадаємо, 30 вересня в Карпатах на горі Іван Піп випав перший у цьому році сніг. Зранку тут був туман, а температура становила тут -5°С. Вітер північний зі швидкістю 20-22 м/с.
Наразі туристичні маршрути обмежені.
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Натомість минулого року перший сніг випав пізніше – 9 жовтня.