У ДПСУ показали, як зима "перетнула" кордон з Румунією

Зима наприкінці вересня "ступила" на українсько-румунський кордон.

Державна прикордонна служба України опублікувала знімки засніжених прикордонних територій.

Державна прикордонна служба України Державна прикордонна служба України Державна прикордонна служба України Державна прикордонна служба України

Нагадаємо, 30 вересня в Карпатах на горі Іван Піп випав перший у цьому році сніг. Зранку тут був туман, а температура становила тут -5°С. Вітер північний зі швидкістю 20-22 м/с.

Наразі туристичні маршрути обмежені.

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Натомість минулого року перший сніг випав пізніше – 9 жовтня.