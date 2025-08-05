На Волині 11-річний хлопчик наїхав машиною на 2-річну сестру: дівчинка загинула
На Волині 11-річний хлопчик наїхав автомобілем на свою молодшу сестру. Дівчинка загинула на місці.
Про це повідомили у поліції Волинської області.
Трагедія трапилась 4 серпня близько 19:45 у селі Немир Луцького району.
За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик скористався відсутністю дорослих, сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража.
Під час цього він наїхав на свою дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.
Також машина зачепила 7-річного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, його не госпіталізовували.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.
Нагадаємо, на Київщині загинув 9-річний хлопчик, на якого покотився мікроавтобус без водія.