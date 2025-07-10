На Київщині загинув 9-річний хлопчик: на нього покотився мікроавтобус без водія

У Петропавлівській Борщагівці на Київщині помер дев’ятирічний хлопчик, на якого наїхала автівка без водія за кермом.

Трагедія трапилася вдень 10 липня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції Київщини.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса Renault Master залишив свою машину припаркованою на узбіччі. Однак автівка самовільно покотилася та здійснила наїзд на хлопчика.

Від отриманих травм дитина померла. На місці працюють медики та працівники поліції. Обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди встановлюють.

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