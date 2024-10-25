На Волині на 17-річного студента впали незакріплені футбольні ворота: він помер у лікарні
На Волині помер 17-річний студент ліцею, на якого впали незакріплені футбольні ворота.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через неналежне виконання професійних обов'язків, повідомили у поліції Волинської області.
Нещасний випадок трапився 23 жовтня у селі Луковичі на стадіоні місцевого професійно-технічного ліцею.
17-річний студент впав із незакріплених футбольних воріт під час виконання вправи, через що тримав важкі травми.
"Під час перерви хлопець пішов на місцевий стадіон, де виліз на переносні футбольні ворота. В результаті чого споруда впала на нього", – розповідав начальник сектору поліцейської діяльності селища Локачі, старший лейтенант поліції Ігор Охримчук у коментарі місцевому виданню "Район. Локачі".
24 жовтня через отримані травми хлопець помер.
Наразі призначено судово-медичну експертизу. Слідчі вивчають документи щодо відповідальних осіб, які мали б обстежувати технічний стан інвентарю на спортмайданчику.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України – невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило смерть.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.
Нагадаємо, у Львові 11-річна дівчинка отримала ураження струмом, коли робила селфі на вагоні потяга.