На Волині засудили жінку, яка підробила свідоцтва про народження дітей для 142 військовозобов’язаних

На Волині засудили 29-річну жінку, яка підробляла документи для переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Вона займалася фальсифікацією свідоцтв про народження дітей, які нібито народилися у країнах Євросоюзу.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та Волинській обласній прокуратурі.

За даними слідства, жителька Луцька "працювала" разом із своїм спільником, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності.

Вони виготовляли свідоцтва про народження, нібито завірені в консульських установах. За фейковими документами їхні клієнти, як батьки трьох неповнолітніх дітей, виїжджали з України.

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Вартість таких "послуг" сягала 3000 доларів. Ними встигли скористатися 142 військовозобов’язаних, які прагнули уникнути мобілізації.

Жінку визнали винною у підробленні офіційних документів і сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон із корисливих мотивів (частина 3 статті 358, частина 3 статті 332 Кримінального кодексу України).

Їй призначили покарання у вигляді семи років і двох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали щодо спільника засудженої виділили в окреме кримінальне провадження.

Раніше на Київщині затримали двох жінок, які за грошову винагороду допомагали чоловікам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.