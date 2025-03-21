Фіктивні пілоти та "багатодітні" батьки: СБУ викрила п’ять схем ухилення від мобілізації

Затриманим загрожує до дев'яти років ув'язнення

В Україні викрили п’ять схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Правоохоронці затримали їхніх організаторів у п’яти областях.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

10 організаторів оборудок допомагали чоловікам призовного віку незаконно перетнути кордон (уплав або через ліс), оформлювали їм фіктивні довідки і навіть "продавали" дітей.

За свої послуги вони хотіли від 5 до 13 тисяч доларів.

Фіктивні пілоти та авіаінженери

На Київщині викрили групу адвокатів, які оформлювали своїх клієнтів пілотами та авіаінженерами. Це дозволяло їм виїжджати за межі України нібито для підтвердження профпридатності на виконання міжнародних рейсів.

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Окрім цього, адвокати продавали чоловікам призовного віку фіктивні медичні довідки про інвалідність їхніх дітей.

Наразі у цій справі повідомили про підозри чотирьом учасникам схеми.

Акушерка допомагала отримати статус "багатодітного батька"

На Харківщині військова контррозвідка СБУ затримала акушерку, яка пропонувала чоловікам призовного віку оформити статус "багатодітного батька".

Щоб оформити потрібні документи, вона пропонувала вагітним жінкам за гроші у свідоцтві про народження дитини вказати не реального батька, а дані її клієнтів.

Фіктивні довідки про інвалідність

На Львівщині кіберфахівці СБУ викрили місцевого жителя та невролога, які торгували фіктивними довідками про інвалідність.

Для оформлення історії хвороби вони використовували тяжкохворих із реальними діагнозами, які проходили медогляд замість їхніх "клієнтів".

Допомагали перебратись через Тису

На Закарпатті підозру отримали двоє чоловіків, які пропонували військовозобов’язаним перетнути кордон через прикордонну річку Тису.

До "пакета послуг" входив інструктаж щодо перетину водойми та гідрокостюм.

"Зловмисники свої послуги оцінювали в шість тисяч євро. За цю суму зловмисники доставляли військовозобов’язаних до підсобних приміщень в одному із сіл Тячівського району.

Фігуранти проводили для них "інструктаж", а опісля супроводили до місця втечі, звідки останні через річку Тиса мали дістатися до Румунії", – зазначають у поліції.

Виводив з України лісовими стежками

У Вінниці затримали чоловіка, який намагався переправити ухилянтів за межі України. Спочатку чоловік на власному авто супроводжував призовників до кордону, а потім переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками.

Як покарають затриманих?

Усім їм повідомили про підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 114-1);

закінчений замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинений організованою групою (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332);

підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358)

Зловмисникам загрожує до дев’яти років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яке покарання передбачене за ухилення від мобілізації.