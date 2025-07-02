Більше тисячі скарг за пів року: на які порушення мовного закону найчастіше нарікають українці у 2025 році

У першому півріччі 2025 року до омбудсмена надійшло 1410 звернень щодо порушення мовного закону. Найчастіше українці нарікали на сайти, що завантажуються російською, та на вивіски й рекламу без української версії.

Про це повідомив Тарас Кремінь – колишній уповноважений із захисту державної мови.

За його словами, у першому півріччі до омбудсмена надійшло на 348 звернень більше порівняно з аналогічним періодом за минулий рік.

Найбільше скарг надійшло з Києва (582), а також з Одеської (178), Харківської (171), Дніпропетровської (138), Київської (54) та Донецької (37) областей.

Частина з них – 378 звернень – стосувалась сфери інтернет-торгівлі та онлайн-ресурсів.

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"Йдеться про сайти, де або взагалі відсутня україномовна версія, або за замовчуванням завантажується російська, попри наявність української. У минулому році за 6 місяців таких звернень було 297", – зауважив Тарас Кремінь.

293 звернення стосувались сфери публічної інформації та зовнішньої реклами. Йдеться про вивіски, таблички, афіші та іншу публічну інформацію, що зазначена не українською. Для порівняння, за перше півріччя 2024 року надійшло 136 таких звернень.

230 звернень стосувались сфери обслуговування. Йдеться про випадки, коли працівники послуговувались не українською, а російською.

У сфері освіти зафіксували 114 скарг, зокрема:

позашкільні заклади – 25 звернень;

заклади загальної середньої освіти – 21;

освіта дорослих – 21;

заклади вищої освіти – 19.

Також надійшло:

68 скарг щодо інформації про товари та послуги (етикетки, чеки, меню);

63 – у сфері культури (театри, концерти, афіші);

61 – щодо порушень у медіа;

58 – у сфері охорони здоров’я;

56 – щодо органів влади.

Серед інших сфер, де виявили порушення: транспорт, спорт, охоронні структури, книговидання та книгорозповсюдження, трудові відносини, установи державної і комунальної власності тощо.

"Порівняно з минулим роком кількість скарг зросла більш, ніж на третину. Динаміка звернень громадян свідчить про те, що суспільство все більш нетерпиме до порушень мовного закону та готове відстоювати своє право на отримання інформації та послуг українською мовою", – зазначив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, 2 липня Кабінет Міністрів офіційно звільнив Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови через закінчення п’ятирічного терміну його каденції.