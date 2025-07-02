Уряд звільнив Тараса Кременя з посади мовного омбудсмена: яка причина

Кабінет Міністрів офіційно звільнив Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови через закінчення п’ятирічного терміну його каденції.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, Тарас Кремінь очолив інституцію Уповноваженого із захисту державної мови у 2020 році. Він став другим мовним омбудсменом після Тетяни Монахової, яка пішла з посади через пів року від обрання.

Наразі триває конкурс на посаду наступного Уповноваженого із захисту державної мови, який уже встиг стати скандальним.

За процедурою, очільника інституції призначає уряд, а кандидатів подають Мін’юст, Міністерство культури і стратегічних комунікацій та Уповноважений із захисту прав людини.

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Так серед претендентів опинилися посадовець уряду Павло Полянський та фольклористки Олена Івановська і Ірина Коваль-Фучило. Активісти розкритикували їхні кандидатури через те, що вони нібито не відповідають вимогам закону, адже не мають досвіду правозахисної діяльності або захисту державної мови.

Згодом Ірина Коваль-Фучило відмовилася від участі в конкурсі. Як повідомляли джерела УП, замість неї Мін’юст запропонував кандидатуру актора Олександра Завальського.

Новий претендент наразився на шквал критики в соцмережах через роботу на фінансованому Московським патріархатом каналі "Глас" та "некомпетентність".

Низка митців, науковців і спортсменів виступили з публічною заявою, в якій закликали призначити Тараса Кременя на посаду повторно. За це також виступали мовні активісти.

А днями група народних депутатів звернулася до Уповноваженого із захисту прав людини Дмитра Лубінця з проханням висунути Тараса Кременя кандидатом на мовного омбудсмена.

Як повідомляє "Еспресо", під час брифінгу 2 липня омбудсмен заявив, що не може цього зробити, адже вже подав свого претендента у визначений законом термін – за два місяці до закінчення повноважень чинного Уповноваженого.

"При всій повазі до чинного омбудсмена, я в межах своїх повноважень і на підставі критеріїв виконав норму законодавства і у встановленому порядку подав кандидатуру Івановської", – сказав Дмитро Лубінець.