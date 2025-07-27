Майже 19% проб води не відповідають нормам: на яких пляжах України заборонено купатися

На яких пляжах в Україні дозволено і заборонено купатися

Майже 19% проб води, відібраних 18-24 липня на офіційних пляжах України, не відповідають санітарним нормам на мікробіологічні показники. А понад 35% – нормам на хімічні показники.

Де дозволено та заборонено купатися українцям – розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

На яких пляжах вода небезпечна для купання?

Станом на 25 липня купатися небезпечно через невідповідність якості води на таких пляжах:

Київ:

за мікробіологічними показниками – пляжі "Венеція" і "Передмістна слобідка" у Дніпровському районі, пляжі "Троєщина" на річці Десенка та "Чорторий" у парку "Муромець" у Деснянському районі;

за хімічними показниками – пляжі "Галерний" у Голосіївському районі; "Вербний", "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії та "Острів Оболонь" в Оболонському районі.

Київська область:

за хімічними показниками: міський пляж у Переяславі;

за мікробіологічними показниками: міський пляж "Центральний" у Білій Церкві.

Вінницька область:

за мікробіологічними та хімічними показниками: пляжі "Хімік", "Гонти", "Центральний" у Вінниці на річці Південний Буг.

Дніпропетровська область:

за хімічними показниками: пляж "Сагайдак" міста Дніпра, пляж міста Павлоград, дитячий пляж міста Самар;

за мікробіологічними та хімічними показниками: у межах пляжів міст Верхньодніпровськ, Жовті Води;

за мікробіологічними показниками: пляжі у місті Кривий Ріг на річці Інгулець та річці Саксагань, пляж в зоні набережної міста Кам’янське.

Житомирська область:

за мікробіологічними та хімічними показниками: пляж у місті Коростень на річці Уж, дитячий та дорослий пляжі у Гідропарку у Житомирі на річці Тетерів;

за хімічними показниками: пляж у Звягелі на вулиці Богуна на річці Случ.

Миколаївська область:

за мікробіологічними показниками: пляж "Райдуга" міста Первомайськ.

Полтавська область:

за мікробіологічними показниками: пляжі міста Кременчук на річках Дніпро та Сухий Кагамлик.

Рівненська область:

за хімічними показниками: пляж міста Здолбунів на річці Устя, міський пляж міста Млинів Дубенського району;

за мікробіологічними та хімічними показниками: міський пляж у Рівному (озеро Басів Кут), громадські пляжі міста Здолбунів на ставі Малопроточному.

Тернопільська область:

за мікробіологічними показниками: пляж у місті Хоростків Чортківського району біля урочища Дубина Чортківського району.

Хмельницька область:

за мікробіологічними показниками: пляж міста Нетішин;

за мікробіологічними та хімічними показниками: міський пляж у Хмельницькому.

Чернівецька область:

за мікробіологічними показниками: міський пляж у Чернівцях.

Де купатися можна?

Станом на 25 липня якість води відповідає нормам на таких пляжах:

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Київ

У Дніпровському районі в межах пляжів "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Райдуга" на річці Дніпро та "Тельбін".

Офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.

Київська область

У межах дитячого пляжу "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району. Проте пляжі на Київщині офіційно не відкриті.

Волинська область

У межах пляжів міст Луцька і Нововолинська, селища Любешева, пляжів загального користування у Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь та в урочищі Гряда, міста Ковель на річці Турія.

Дніпропетровська область

У межах пляжів "Парк культури та відпочинку Придніпровський" і на Монастирському острові міста Дніпра, на пляжах Зеленодольська.

Пляжі на Дніпропетровщині офіційно не відкриті.

Івано-Франківська область

У межах пляжів Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.

Кіровоградська область

У межах пляжу "Гайворонський" міста Гайворон на річці Південний Буг, у селищі Вільне Світловодського району на озері "Голубе", у селищі Новоархангельськ Голованівського району на річці Синюха, а також у межах пляжу "Світловодський" у місті Світловодськ на річці Дніпро.

Львівська область

У межах пляжів у містах Моршин та Перемишляни, міста Золочів на озері Молодіжне, на річці Верещиця в селі Верещиця Яворівського району, селищах Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі, а також на озері Задорожнє у селі Вербіж Миколаївської ОТГ.

Миколаївська область

У межах пляжів міста Південноукраїнськ, пляжу "Стрілка" у Миколаєві на річці Інгул, у місті Нова Одеса на річці Південний Буг, у межах пляжу "Чайка" у Миколаєві на Дніпро-Бузькому лимані.

Водночас на водних об’єктах Миколаївщини заборонено купатися, згідно з розпорядженням ОВА.

Одеська область

У межах пляжів Одеси "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану.

В Одеському районі – у межах пляжів села Сичавка Південнівської ОТГ, "Загар" та "Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ.

У Білгород-Дністровському районі – у селищі Затока, сіл Курортне, Велика Балабанівка, пляжів "Росєйка" і "Катранка" у селищі Сергіївка.

В Ізмаїльському районі – у селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж).

В Одесі функціонують 8 міських пляжів та 30 приватних. Також відкриті 2 пляжі в Одеській області – у Чорноморську ("Центральний") та в Ізмаїльському районі (селище Приморське). У Білгород-Дністровському районі пляжі не відкриті.

Полтавська область

У межах пляжів міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на річці Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі у Полтавському районі, міста Гадяч на річці Псел та міста Миргород на річці Хорол.

Рівненська область

У межах пляжів у місті Дубровиця Сарненського району на річці Горинь; села Обарів та селищ Гоща Рівненського району.

Тернопільська область

У межах пляжів у Тернополі та селищі Залізці Тернопільського району.

Хмельницька область

У межах пляжу вілли "Дві ріки" у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на річці Мукша, міського пляжу в Ізяславі на річці Горинь, міського пляжу у Славуті на річці Богушівка, на пляжах міст Красилів, Старокостянтинів, Шепетівка, Полонне на річці Хомора.

Черкаська область

У межах пляжів міст Черкаси та Багачеве.

Чернівецька область

У межах пляжів міста Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала Чернівецького району.

Чернігівська область

У межах міського пляжу "Золотий берег" Чернігова.

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційно зареєстровані річкові пляжі відсутні.

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