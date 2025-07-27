Майже 19% проб води не відповідають нормам: на яких пляжах України заборонено купатися
Майже 19% проб води, відібраних 18-24 липня на офіційних пляжах України, не відповідають санітарним нормам на мікробіологічні показники. А понад 35% – нормам на хімічні показники.
Де дозволено та заборонено купатися українцям – розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.
На яких пляжах вода небезпечна для купання?
Станом на 25 липня купатися небезпечно через невідповідність якості води на таких пляжах:
Київ:
- за мікробіологічними показниками – пляжі "Венеція" і "Передмістна слобідка" у Дніпровському районі, пляжі "Троєщина" на річці Десенка та "Чорторий" у парку "Муромець" у Деснянському районі;
- за хімічними показниками – пляжі "Галерний" у Голосіївському районі; "Вербний", "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії та "Острів Оболонь" в Оболонському районі.
Київська область:
- за хімічними показниками: міський пляж у Переяславі;
- за мікробіологічними показниками: міський пляж "Центральний" у Білій Церкві.
Вінницька область:
- за мікробіологічними та хімічними показниками: пляжі "Хімік", "Гонти", "Центральний" у Вінниці на річці Південний Буг.
Дніпропетровська область:
- за хімічними показниками: пляж "Сагайдак" міста Дніпра, пляж міста Павлоград, дитячий пляж міста Самар;
- за мікробіологічними та хімічними показниками: у межах пляжів міст Верхньодніпровськ, Жовті Води;
- за мікробіологічними показниками: пляжі у місті Кривий Ріг на річці Інгулець та річці Саксагань, пляж в зоні набережної міста Кам’янське.
Житомирська область:
- за мікробіологічними та хімічними показниками: пляж у місті Коростень на річці Уж, дитячий та дорослий пляжі у Гідропарку у Житомирі на річці Тетерів;
- за хімічними показниками: пляж у Звягелі на вулиці Богуна на річці Случ.
Миколаївська область:
- за мікробіологічними показниками: пляж "Райдуга" міста Первомайськ.
Полтавська область:
- за мікробіологічними показниками: пляжі міста Кременчук на річках Дніпро та Сухий Кагамлик.
Рівненська область:
- за хімічними показниками: пляж міста Здолбунів на річці Устя, міський пляж міста Млинів Дубенського району;
- за мікробіологічними та хімічними показниками: міський пляж у Рівному (озеро Басів Кут), громадські пляжі міста Здолбунів на ставі Малопроточному.
Тернопільська область:
- за мікробіологічними показниками: пляж у місті Хоростків Чортківського району біля урочища Дубина Чортківського району.
Хмельницька область:
- за мікробіологічними показниками: пляж міста Нетішин;
- за мікробіологічними та хімічними показниками: міський пляж у Хмельницькому.
Чернівецька область:
- за мікробіологічними показниками: міський пляж у Чернівцях.
Де купатися можна?
Станом на 25 липня якість води відповідає нормам на таких пляжах:
Київ
У Дніпровському районі в межах пляжів "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Райдуга" на річці Дніпро та "Тельбін".
Офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.
Київська область
У межах дитячого пляжу "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району. Проте пляжі на Київщині офіційно не відкриті.
Волинська область
У межах пляжів міст Луцька і Нововолинська, селища Любешева, пляжів загального користування у Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь та в урочищі Гряда, міста Ковель на річці Турія.
Дніпропетровська область
У межах пляжів "Парк культури та відпочинку Придніпровський" і на Монастирському острові міста Дніпра, на пляжах Зеленодольська.
Пляжі на Дніпропетровщині офіційно не відкриті.
Івано-Франківська область
У межах пляжів Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.
Кіровоградська область
У межах пляжу "Гайворонський" міста Гайворон на річці Південний Буг, у селищі Вільне Світловодського району на озері "Голубе", у селищі Новоархангельськ Голованівського району на річці Синюха, а також у межах пляжу "Світловодський" у місті Світловодськ на річці Дніпро.
Львівська область
У межах пляжів у містах Моршин та Перемишляни, міста Золочів на озері Молодіжне, на річці Верещиця в селі Верещиця Яворівського району, селищах Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі, а також на озері Задорожнє у селі Вербіж Миколаївської ОТГ.
Миколаївська область
У межах пляжів міста Південноукраїнськ, пляжу "Стрілка" у Миколаєві на річці Інгул, у місті Нова Одеса на річці Південний Буг, у межах пляжу "Чайка" у Миколаєві на Дніпро-Бузькому лимані.
Водночас на водних об’єктах Миколаївщини заборонено купатися, згідно з розпорядженням ОВА.
Одеська область
У межах пляжів Одеси "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану.
В Одеському районі – у межах пляжів села Сичавка Південнівської ОТГ, "Загар" та "Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ.
У Білгород-Дністровському районі – у селищі Затока, сіл Курортне, Велика Балабанівка, пляжів "Росєйка" і "Катранка" у селищі Сергіївка.
В Ізмаїльському районі – у селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж).
В Одесі функціонують 8 міських пляжів та 30 приватних. Також відкриті 2 пляжі в Одеській області – у Чорноморську ("Центральний") та в Ізмаїльському районі (селище Приморське). У Білгород-Дністровському районі пляжі не відкриті.
Полтавська область
У межах пляжів міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на річці Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі у Полтавському районі, міста Гадяч на річці Псел та міста Миргород на річці Хорол.
Рівненська область
У межах пляжів у місті Дубровиця Сарненського району на річці Горинь; села Обарів та селищ Гоща Рівненського району.
Тернопільська область
У межах пляжів у Тернополі та селищі Залізці Тернопільського району.
Хмельницька область
У межах пляжу вілли "Дві ріки" у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на річці Мукша, міського пляжу в Ізяславі на річці Горинь, міського пляжу у Славуті на річці Богушівка, на пляжах міст Красилів, Старокостянтинів, Шепетівка, Полонне на річці Хомора.
Черкаська область
У межах пляжів міст Черкаси та Багачеве.
Чернівецька область
У межах пляжів міста Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала Чернівецького району.
Чернігівська область
У межах міського пляжу "Золотий берег" Чернігова.
У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційно зареєстровані річкові пляжі відсутні.
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