Хто може отримати відстрочку від мобілізації і куди звертатися, щоб її оформити?

Про те, як оформити відстрочку від служби, йдеться в новій постанові Кабміну

16 травня Кабінет Міністрів затвердив порядок, за яким будуть проводити призов на військову службу під час мобілізації.

У ньому йдеться про нові правила вручення повісток, організацію медичного огляду у ВЛК та про те, як отримати відстрочку від військової служби. Про відстрочку для призовників можна дізнатися й із нового закону про мобілізацію, який почав діяти 18 травня.

Тож кого можуть звільнити від мобілізації і як оформити відтермінування – розповідає "УП.Життя".

Хто може отримати відстрочку від служби у війську?

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

заброньовані працівники;

особи з інвалідністю, непридатні та тимчасово непридатні до служби призовники за висновком ВЛК;

жінки та чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самі виховують дитину віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з тяжкими ураженнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, онкологією, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу, гострими захворюваннями нирок;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, що отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, якщо у неї не встановлена інвалідність;

жінки та чоловіки, які утримують повнолітню дитину особу з інвалідністю I чи II групи;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років;

ті, хто доглядає за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або батьками дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного догляду;

ті, хто мають дружину (чоловіка) особу з інвалідністю або якщо його (її) батьки чи батьки дружини (чоловіка) – особи з інвалідністю I чи II групи. Умова – немає інших не військовозобов'язаних, які можуть їх утримувати за законом;

опікуни особи з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I чи II групи; зайняті постійним доглядом за особою, яка потребує постійного догляду, якщо немає інших не військовозобов'язаних, які можуть її доглядати;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

народні депутати;

працівники Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;

студенти коледжів та вишів асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною формою;

викладачі, наукові працівники вишів та коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання або науковий ступінь, викладачі та вчителі, які працюють у закладах освіти не менш як на 0,75 ставки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час війни з Росією;

військовозобов’язані, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та зі служби їх звільнили у запас (крім тих, хто на службі у військовому резерві першої черги) на шість місяців з дня звільнення;

чоловіки до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку;

звільнені з полону, які проходили військову службу і тепер перебувають у запасі. Однак їх можуть призвати за власною згодою.

Як оформити відстрочку від мобілізації

Якщо у призовника є підстави для отримання відстрочки, він має подати заяву на ім’я голови комісії районного або міського ТЦК, яку для цього створили. До неї потрібно додати документи, що підтверджують право на відстрочку, або їхні засвідчені копії. Після цього заяву повинні зареєструвати.

Заброньованим працівникам відстрочку мають оформити державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, де вони працюють.

Чи отримає призовник відстрочку від служби, вирішує комісія, яку створюють при територіальних центрах комплектування.

Вона складається з керівника відповідного відділу ТЦК, представників підрозділів освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей або ЦНАПу районної або міської держадміністрації. Склад буде залежати від того, про яку причину відстрочки заявлятиме призовник.

Відтермінування від призову під час мобілізації можуть оформити і за допомогою Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг". Для цього не треба приносити документи до заяви у паперовому вигляді. Щоб оформити відстрочку у такий спосіб, потрібні дані повинні бути в інших електронних державних реєстрах або базах.

Розглянувши документи, комісія вирішує – надавати відстрочку призовнику, чи ні. За цим рішенням вона оформлює протокол.

Комісія має розглянути заяву протягом семи днів з дати подачі. Після цього телефонує призовнику або надсилає своє рішення поштою разом із довідкою, де зазначає термін відстрочки.

Якщо військовозобов’язаному відмовляють, то повинні відправити листа з причинами такого рішення. За умови, якщо він не погоджується з висновком, може оскаржити його в суді.

Щоб подати заяву про відстрочку, військовозобов'язаний повинен подати заяву на голову відповідного відділу ТЦК Mehaniq/depositphotos

На який період дають відстрочку?

Термін відстрочки від призову на службу залежить від її причини. Однак він не може бути довшим за строк проведення мобілізації. Якщо мобілізацію продовжують, підстави військовозобов’язаного на відстрочку перевіряють у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Якщо її термін закінчився, коли мобілізація ще триває, потрібно подати заяву комісії повторно. Це можна зробити як у паперовій, так і в електронній формі, зокрема через електронний кабінет призовника.

Як оформити відстрочку через догляд за людиною з інвалідністю

Військовозобов’язані, які доглядають за особами з інвалідністю або за тими, хто потребує догляду, до заяви про відстрочку мають додати письмову заяву людини, за якою доглядають.

У ній вона має в довільній формі підтвердити, що немає інших військовозобов’язаних, які можуть її утримувати – чоловіка, дружини, працездатних дітей. Також там повинен бути її реєстраційний номер картки платника податків.

Далі ТЦК перевіряє, чи стоїть призовник на військовому обліку, родинні зв’язки військовозобов’язаного та особи, яка потребує догляду. Крім того, має впевнитися, що за адресою місця проживання такої людини більше ніхто не зареєстрований. Для цього ТЦК використовує реєстри та бази даних.

Якщо інформація не підтвердиться, комісія не буде розглядати заяву про відстрочку.

Щоб встановити факт догляду за людиною, яка цього потребує, військовозобов’язаний має отримати спеціальний акт від місцевої влади.

Для цього потрібно подати відповідну заяву на керівника виконавчого органу сільської, міської чи районної ради. Якщо факт догляду підтверджують, документ потрібно буде додати до заяви про відстрочку для ТЦК.

Як студенти можуть отримати відстрочку

Студенти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, вищий за попередній (наприклад, ступінь бакалавра після школи, чи магістра після бакалавра), повинні додати до заяви про відстрочку довідку про здобувача освіти. Її треба взяти із Єдиної державної електронної бази.

ТЦК потрібно показати й документ або його засвідчену копію, який підтверджує зарахування до інтернатури.

Військовозобов'язаного не можуть направити на ВЛК для визначення придатності, поки комісія не прийме рішення про його відстрочку. Якщо ж йому відмовлять, то призовника відправляють на медогляд.

Заяви про відтермінування від призову на службу та документи, які це підтверджують, зберігаються у ТЦК упродовж п’яти років.

Якщо підстави для відстрочки зникнуть, комісія може скасувати попереднє рішення. Про це вона має письмово повідомити заявника.