В Одесі в морозилці знайшли тіло однорічної дитини: поліція розслідує умисне вбивство

У морозильній камері в одній з квартир Одеси виявили тіло хлопчика віком одного року та трьох місяців. За цим фактом у поліції розпочали розслідування.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Фото: ГУНП в Одеській області Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці з'ясували, що померлий хлопчик проживав разом зі старшою на рік сестрою, їхньою 18-річною матір'ю та її 44-річним співмешканцем. За даними поліціянтів, раніше чоловіка неодноразово притягали до кримінальної відповідальності.

Дворічну дівчинку вилучили з родини та тимчасово помістити в один із медзакладів міста.

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У поліції розпочали кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство малолітньої дитини.

"Тіло хлопчика скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі дії тривають, встановлюються всі деталі", – додали правоохоронці.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Києві через падіння з багатоповерхівки помер 11-річний хлопчик. За цим фактом у поліції розпочали розслідування.