Батька й мачуху судили за вбивство 10-річної дівчинки: деталі злочину, що вразив Британію і Пакистан

В Англії відбувся суд над вбивцями 10-річної британки пакистанського походження Сари Шаріф, яка померла від побоїв і катувань 8 серпня 2023 року.

Батька й мачуху дитини визнали винними у вбивстві й засудили до довічного ув'язнення. 43-річний Урфан Шаріф має провести у в'язниці щонайменше 40 років, а його 30-річна дружина Бейнаш Батул – 33 роки, перш ніж вони зможуть звільнитись умовно-достроково.

Дядько дівчинки, 29-річний Фейсал Малік, також отримав 16 років тюрми за те, що допустив смерть дитини, але його визнали невинним у вбивстві.

За резонансною справою, що шокувала Британію і Пакистан, стежили журналісти BBC, Sky News і The Guardian.

Що сталося з Сарою Шаріф

Сара Шаріф народилася 11 січня 2013 року в місті Слау у Беркширі. Її батько Урфан Шаріф у 2001 році переїхав до Великої Британії з Пакистану і працював таксистом, а мати Ольга емігрувала з Польщі.

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У пари було двоє дітей, але у 2015 році Урфан з Ольгою розлучилися. Спочатку діти жили з мамою, та у 2019 році опіку над ними отримав батько.

Сара з братом почали жити в місті Вокінг графства Суррей з батьком, мачухою, дядьком та ще чотирма дітьми Урфана від нового шлюбу. Але сімейне життя не було щасливим.

Ще у червні 2022 року у школі помітили синець під оком Сари, а в березні 2023-го – синці на підборідді. Педагоги звернулися до соціальних служб, але ті вирішили не вживати жодних заходів.

У квітні 2023 року батько забрав дитину зі школи нібито через "булінг за носіння хіджабу" і перевів на домашнє навчання. Вже 8 серпня поліція знайшла дитину мертвою з численними тілесними ушкодженнями.

Батько Урфан Шаріф і мачуха Бейнаш Батул Фото: Daily Mail

У Сари були численні переломи кісток по всьому тілу, сліди укусів та опіків праскою. Також експерти помітили сліди, які свідчать про те, що в останні місяці життя дівчинку тривалий час утримували зв'язаною.

Урфан з дружиною і братом втекли до Пакистану, а поліція графства Суррей почала співпрацювати з міжнародними партнерами. У серпні поліція Пакистану отримала запит від Інтерполу на розшук трійки зловмисників.

13 вересня 2023 року підозрювані повернулися з Пакистану до Британії, та в аеропорті їх одразу заарештували. Спочатку всі троє заперечували свою провину.

Батько Сари заявив, що в усьому винна його "божевільна" дружина, та відкидав звинувачення у побиттях доньки, про які стало відомо суду.

"Я не мав вірити їй. Я не знав, що живу зі злом і психопаткою", – заявив Урфан.

Мачуха дійсно ставилася до Сари як до служниці в сім'ї, але інколи проявляла до неї доброту й "лікувала її рани", зауважив суддя.

Суду стало відомо, що Бейнаш Батул сама перебувала у насильницьких стосунках із Урфаном, мала труднощі з вихованням 6 дітей та сама страждала від насильства у дитинстві.

Зрештою, у листопаді 2024 року батько зізнався у вбивстві своєї доньки, а нині суд призначив батьку й мачусі Сари довічне ув'язнення.

У вироку йдеться, що Сара була дуже хороброю дівчинкою з незламним духом та пережила дуже сильні побиття і тортури.

Головний інспектор місцевої поліції Крейг Еммерсон сказав, що життя Сари обірвалося через "жахливе насильство", а мати дівчинки Ольга назвала підсудних "садистами й катами".

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Нагадаємо, раніше у США судили лідерів афроамериканської ісламської секти, які змушували дітей працювати по 16 годин на добу без оплати, а в Австралії судили учасницю секти, яка вбила свою 2-річну доньку 37 років тому.