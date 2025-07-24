На Закарпатті четверо підлітків зґвалтували та пограбували перехожу: їх розшукала поліція

На Закарпатті четверо підлітків зґвалтували та пограбували 46-річну жінку, яку зустріли на вулиці. Після скоєного хлопці втекли з місця події.

Поліцейські їх розшукали та затримали трьох із них, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Закарпатській області.

Як розповідають правоохоронці, вчора, 23 липня, до них звернулася 46-річна жителька Мукачева. Жінка заявила, що на неї напали кілька підлітків – вони силою відібрали у неї золоті прикраси і гроші, після чого зґвалтували та втекли.

Згодом оперативники кримінальної поліції встановили осіб, причетних до злочину – це четверо неповнолітніх хлопців, яким 13, 14, 16 та 17 років.

"За попередніми даними слідства, підлітки зустріли жінку на вулиці, запропонували провести її, а згодом завели до безлюдного місця.

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Там вони застосували фізичне насильство, заволоділи грошима потерпілої та ювелірними виробами і зґвалтували її", – розповіли закарпатські поліцейські.

Правоохоронці розшукали неповнолітніх фігурантів. Трьох із них затримали та повідомили про підозру за частиною 3 статті 152 та частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (зґвалтування, вчинене групою осіб та грабіж, поєднаний із насильством). Максимальне покарання передбачає 12 років позбавлення волі.

Щодо малолітнього учасника злочину, якому 13 років, то наразі вирішується питання про застосування правових механізмів, оскільки він не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

Триває досудове розслідування.

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