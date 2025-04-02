Раптово вибіг на колію: на Закарпатті під потягом загинув 14-річний хлопець

На Закарпатті загинув 14-річний хлопець, який раптово вибіг на колію і потрапив під потяг. Що стало причиною його вчинку, з’ясовують правоохоронці.

Інцидент стався близько 14:40 у вівторок 1 квітня, повідомляє поліція Закарпаття.

"Машиніст пасажирського потягу сполученням "Запоріжжя-Солотвино" допустив наїзд на 14-річного мешканця села Перехрестя, який, за показами водія, раптово вибіг на колію. Від отриманих травм дитина загинула на місці події", – йдеться у повідомленні.

Речниця поліції Закарпаття Анна Дан у коментарі для "УП.Життя" зазначила, що наразі не відомо, чому хлопець вирішив так вчинити. До розслідування справи долучили ювенальних поліцейських, які спілкуються з родиною та з’ясовують усі обставини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України). У справі наразі призначили експертні дослідження.

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Нагадаємо, нещодавно у Києві важко травмувався 12-річний хлопчик, який заліз на вагон та отримав удар струмом. Його з важкими опіками доправили у лікарню.