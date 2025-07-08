На Закарпатті затримали 19-річного юнака під час незаконного перетину кордону: це була його 13 спроба

На Закарпатті неподалік від пункту пропуску "Тиса" прикордонники затримали 19-річного львів’янина, який уже втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон та потрапити до Угорщини.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Прикордонний наряд, який оглядав вантажівки, помітив хлопця, який пішки прямував в бік Угорщини. Він не мав при собі жодних документів.

Згодом правоохоронці встановили, що затриманий є 19-річним жителем Львова.

"Юнак розповів, що через скрутне матеріальне становище вирішив шукати кращих умов життя у країнах ЄС. Оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно", – зазначили у Західному регіональному управлінні.

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Хлопець потягом доїхав до Чопа, а потім пішки дістався до прикордонного пункту пропуску. Там він переліз через паркан, сподіваючись непомітно пробратися до кордону.

Ця спроба виявилась такою ж невдалою, як і попередні дванадцять. Під час перевірок прикордонники з’ясували, що з листопада 2024 року юнак "штурмував" кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.

Наразі правопорушника затримали. Його притягнуть до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Раніше прикордонники затримали фіктивне подружжя, яке намагалося виїхати за межі України. 29-річний чоловік "одружився" зі своєю колишньою тещею, щоб перетнути кордон.