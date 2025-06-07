Коли і де краще перетинати кордон у сезон відпусток: пояснили в прикордонній службі

Прикордонники розповіли, на яких пунктах пропуску найбільше навантаження

Під час туристичного сезону та з початком літніх канікул зростає навантаження через деякі пункти пропуску на кордоні України та сусідніх держав.

У Державній прикордонній службі розповіли, де черги на перетин кордону найбільші та в які дні найкраще виїжджати за межі країни.

Найбільший приріст охочих виїхати за межі країни спостерігають на пунктах Львівщини. Там показники навантаження зростають на 40%.

Найбільші черги фіксують на пунктах "Краківці" та "Шегинях". Дещо менше навантаження спостерігають у "Раві-Руській", "Грушеві" та "Угриневі". Найменше людей влітку – у "Нижанковичах" та "Смільниці".

Прикордонники зауважують, що в "Шегині" рух для деяких категорій осіб дещо обмежений.

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"Увага! У пункті пропуску "Шегині" через масштабні ремонтно-модернізаційні роботи тимчасово обмежено рух для авто й вантажівок, зокрема у напрямку виїзду з України", – додали в службі.

Дещо менше навантаження в літній період – у західних регіонах, де кордон також можна перетинати в межах Закарпатської, Чернівецької та Волинської областей.

Прикордонними радять виїжджати з України в будні дні зранку або пізнього вечора – тоді ймовірність "застрягнути" в чергах найменша. Повертатися на Батьківщину найкраще на вихідні.

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