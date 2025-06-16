Запевняли у справжньому коханні: на кордоні затримали чоловіка, який одружився з колишньою тещею
Прикордонники затримали чергову фіктивну пару. 29-річний чоловік одружився із колишньою тещею, щоб виїхати з України.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
29-річного чоловіка разом із його 47-річною дружиною затримали у пункті пропуску "Могилів-Подільський", коли "закохані" намагалися виїхати з країни.
"Пара" запевняла, що попри велику різницю у віці, їх поєднало справжнє кохання.
"Але історія швидко розсипалась: подружжя плуталося в деталях, уникало відповіді на прості питання – і з’ясувалося головне. "Наречена" виявилась колишньою тещею чоловіка. Шлюб уклали лише для того, щоб оминути обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку", – розповіли прикордонники.
Тому до поліції направили повідомлення про кримінального правопорушення за:
- незаконне переправлення людей через державний кордон (стаття 332 Кримінального кодексу України);
- та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 ККУ).
Санкції обох статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Нагадаємо, поліція викрила киянина, який допомагав чоловікам призовного віку отримати фіктивні документи, аби ті змогли ухилитися від мобілізації чи виїхати за кордон.
За свої послуги з підшукування "дітей" або "важко хворого родича" зловмисник вимагав до 12 тисяч доларів.