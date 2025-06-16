Запевняли у справжньому коханні: на кордоні затримали чоловіка, який одружився з колишньою тещею

На кордоні затримали чоловіка, що одружився з тещею для виїзду з країни

Прикордонники затримали чергову фіктивну пару. 29-річний чоловік одружився із колишньою тещею, щоб виїхати з України.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

29-річного чоловіка разом із його 47-річною дружиною затримали у пункті пропуску "Могилів-Подільський", коли "закохані" намагалися виїхати з країни.

"Пара" запевняла, що попри велику різницю у віці, їх поєднало справжнє кохання.

Свідоцтво про одруження 29-річного чоловіка з колишньою тещею Могилів-Подільський прикордонний загін/Facebook

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"Але історія швидко розсипалась: подружжя плуталося в деталях, уникало відповіді на прості питання – і з’ясувалося головне. "Наречена" виявилась колишньою тещею чоловіка. Шлюб уклали лише для того, щоб оминути обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку", – розповіли прикордонники.

Тому до поліції направили повідомлення про кримінального правопорушення за:

незаконне переправлення людей через державний кордон (стаття 332 Кримінального кодексу України);

та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 ККУ).

Санкції обох статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, поліція викрила киянина, який допомагав чоловікам призовного віку отримати фіктивні документи, аби ті змогли ухилитися від мобілізації чи виїхати за кордон.

За свої послуги з підшукування "дітей" або "важко хворого родича" зловмисник вимагав до 12 тисяч доларів.