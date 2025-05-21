Розрахована на 1000 учнів: у Запоріжжі відкрили ще одну підземну школу
У Запоріжжі відкрили підземну школу на тисячу учнів, в якій також зможуть навчатися вихованці дитсадка.
Вона стала вже сьомою в області, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Підземна школа розташовується у Заводському районі міста. Вона має площу понад 1300 квадратних метрів та розрахована на 1000 учнів, які навчатимуться у дві зміни.
"Всього за 7 місяців у густонаселеному районі Запоріжжя з’явилася безпечна школа із сучасним дизайном, інтерактивним обладнанням та комфортними меблями, де діти вперше за 5 років можуть навчатися офлайн", – зазначив Федоров.
Школа налічує 15 аудиторій, а також має медкабінет, лаунж-зону та буфет із корисною їжею.
Вона є автономною та оснащена сучасною вентиляцією, камерами відеоспостереження і пожежною сигналізацією.
У цій підземній школі також зможуть навчатися вихованці дитсадка, який розташований поблизу.
Також Федоров додав, що у плані на 2025 рік – будівництво 25 підземних шкіл у Запорізькій області.
Нагадаємо, перша підземна школа тут запрацювала у грудні 2024 року. Вона розташована на глибині 7 метрів і здатна витримувати ракетні удари.