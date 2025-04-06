На Землю повернулися космічні туристи, які здійснили перший пілотований політ над полюсами Землі

Четверо космічних туристів повернулися на Землю після того, як здійснили перший пілотований політ над північним та південним полюсами нашої планети.

Подорож місія SpaceX завершила, здійснивши посадку в Тихому океані поблизу узбережжя Південної Каліфорнії, інформує Associated Press.

Фото: SpaceX/X Фото: SpaceX/X

Місця для унікальної подорожі придбав мальтійський криптовалютний інвестор Чунь Ван, який відмовився розповісти, скільки заплатив за 3,5-денну поїздку. До нього на борту приєдналися норвезька режисерка Янніке Міккельсен, німецька дослідниця робототехніки Рабе Рогге та австралійський полярний гід Ерік Філіпс.

"Це настільки епічно – споглядати вид пустелі, яка не закінчується", – написала Рабе Рогге в X (раніше — Twitter).

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Чунь Ван розповів, що всі члени екіпажу страждали від космічної хвороби після того, як досягли орбіти. Однак наступного дня після пробудження вони почувалися добре і, відкривши вікно, побачили перед собою Південний полюс.

Чотири члени екіпажу мали можливість спостерігати за полярними шапками з куполоподібного вікна, який відкривав 360-градусний вид.



Під час польоту космічні туристи задокументували вигляд полюсів з відстані 430 кілометрів, зробили перші рентгенівські знімки в космосі та провели зо два десятки інших наукових експериментів.

Група астронавтів назвали місію Fram2 на честь норвезького вітрильного корабля, який більше століття тому доставляв дослідників до полюсів. Частина оригінальної дерев’яної палуби човна супроводжувала екіпаж у космосі.

Після посадки космічного корабля всі четверо самостійно вибралися з капсули. Ці туристи стали першими людьми за 50 років, які повернулися з космосу в Тихий океан. Минулого разу схожу посадку зробили троє астронавтів NASA у ході місії "Аполлон-Союз" у 1975 році.

Нагадаємо, наприкінці березня на Землю повернулися двоє астронавтів NASA, яким через технічну несправність корабля довелося пробути в космосі дев'ять місяців.